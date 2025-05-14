Συμφωνία μαμούθ Κατάρ-Boeing ύψους $200 δισ. - «Η μεγαλύτερη παραγγελία αεροσκαφών» στην ιστορία της εταιρείας, λέει ο Τραμπ

Το Κατάρ υπέγραψε την Τετάρτη συμφωνία για την αγορά αεροσκαφών από την αμερικανική εταιρεία Boeing για την Qatar Airways κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην αραβική χώρα του Κόλπου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία είναι αξίας 200 δισ. δολαρίων και περιλαμβάνει 160 αεροσκάφη. Ο Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι παρευρέθηκαν στην τελετή υπογραφής στην Ντόχα.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ υπέγραψαν κοινή δήλωση συνεργασίας μεταξύ του Κατάρ και των ΗΠΑ. Στην αρχή της κοινής δήλωσης, ο εμίρης χαρακτηρίζει τη συνάντησή τους ως «σπουδαία» και αναφέρει ότι συζήτησαν πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην περιοχή. Αναφέρει επίσης ότι πιστεύει ότι «περνούν σε ένα άλλο επίπεδο σχέσης μεταξύ του Κατάρ και των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ από τη μεριά του ευχαρίστησε το Κατάρ για τη βοήθειά του. Σημείωσε ότι οι δυο τους συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για το Ιράν.

Ειδικότερα, οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνίες για την αγορά επιβατικών αεροσκαφών Boeing από την Qatar Airways και την πώληση μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9B (Predator Β) από τις ένοπλες δυνάμεις του Κατάρ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing Κέιλ Όρτμπεργκ, που υπέγραψε την πρώτη συμφωνία μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Qatar Airways Μπαντρ Μποχάμεντ Αλ Μέερ, του είπε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία στην ιστορία της Boeing». «Είναι περισσότερα από 200 δισ. δολάρια και 160 αεροσκάφη, είναι φανταστικό. Επομένως, είναι ρεκόρ, Κέλι και συγχαρητήρια στην Boeing», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δεν είναι σαφές ποιους τύπους αεροσκαφών επιδιώκει να αγοράσει το Κατάρ. Η Boeing δεν εκδίδει πλέον τιμοκαταλόγους για τα αεροσκάφη της αλλά, με βάση τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για το ακριβότερο τζετ της, το 777X, μια συμφωνία για την αγορά 160 τέτοιων αεροσκαφών ανέρχεται σε περίπου 70 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές του τομέα των αερομεταφορών εξήγησαν εξάλλου ότι συνήθως οι αεροπορικές εταιρείες αγοράζουν με μεγάλη έκπτωση, όταν κάνουν μαζικές αγορές.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι ο εμίρης του Κατάρ είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή στρατιωτική θέση. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αύριο θα γίνει «ένα είδος αεροπορικής έκθεσης» που θα δείξει τα «τελευταία» αεροπλάνα. Συνέχισε ευχαριστώντας τον εμίρη για τη φιλία. «Απλώς συμπαθούμε ο ένας τον άλλον».

«Για το Ιράν, έχω την αίσθηση ότι θα πάει καλά», είπε ο Τραμπ κατά την τελετή υπογραφής μιας σειράς οικονομικών συμφωνιών, παρουσία του εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Αναλυτικά τι υπέγραψαν ΗΠΑ και Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ υπέγραψαν μια σειρά από συμφωνίες μετά τη συνάντησή τους στην Ντόχα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC:

- Ο Τραμπ είπε ότι η Qatar Airways έκανε μια παραγγελία «ρεκόρ» για 160 αεροπλάνα από την Boeing αξίας άνω των 200 δισ. δολαρίων.

- Μια επιστολή προσφοράς και αποδοχής για μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9B ήταν επίσης μεταξύ των σημερινών συμφωνιών.

- Συμφώνησαν σε μια δήλωση προθέσεων για την αμυντική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Κατάρ.

- Υπογράφηκε επίσης κοινή δήλωση για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

