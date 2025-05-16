Ο Τζάστιν Μπίμπερ έσπασε τη σιωπή του για τις φήμες που τον συνέδεαν με τον Σον «Ντίντι» Κομπς, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της πολύκροτης δίκης του γνωστού μουσικού παραγωγού για σοβαρές κατηγορίες περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων.

Ο Ντίντι, 55 ετών, έχει κατηγορηθεί για σειρά εγκλημάτων που έχουν προκαλέσει σοκ στη διεθνή κοινή γνώμη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Κομπς στα πρώτα του βήματα και εμφανίστηκε μαζί του σε βίντεο που είχαν χαρακτηριστεί από χρήστες των social media ως «ανησυχητικά». Σύμφωνα με την Daily Mail, σε ένα από αυτά, οι δύο τους περνούν 48 ώρες μαζί, όταν ο Μπίμπερ ήταν μόλις 15 ετών, με τον Ντίντι να δηλώνει στην κάμερα πως «έχει την επιμέλεια του Τζάστιν για δύο ημέρες».

Μετά την αναζωπύρωση των φημών και των αντιδράσεων, εκπρόσωπος του Μπίμπερ δήλωσε στο TMZ:

«Αν και ο Τζάστιν δεν είναι ανάμεσα στα θύματα του Σον Κομπς, υπάρχουν άνθρωποι που υπέστησαν πραγματική κακοποίηση από αυτόν. Η απομάκρυνση της προσοχής από αυτήν την πραγματικότητα υποβαθμίζει τη σημασία της απόδοσης δικαιοσύνης σε εκείνους που την αξίζουν».

Αποστασιοποίηση από το παρελθόν – Μετανιωμένος για συνεργασίες

Πηγές από το περιβάλλον του Μπίμπερ διαβεβαίωσαν πως ουδέποτε υπήρξε κακοποίηση από τον Ντίντι και ότι η σχέση τους περιοριζόταν σε δημόσιες εμφανίσεις και συνεργασίες, ενώ υποστήριξαν ότι ο τραγουδιστής είχε στενότερη σχέση με τους γιους του παραγωγού, παρά με τον ίδιο.

Ωστόσο, όπως ανέφερε πηγή, ο Καναδός ποπ σταρ είναι «σοκαρισμένος» από τις αποκαλύψεις και αποφεύγει να μιλήσει για το θέμα.

«Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, έχει κλειστεί στον εαυτό του. Πολλοί από εκείνους που τον στήριξαν στην αρχή της καριέρας του είχαν στενές σχέσεις με τον Ντίντι – αυτό τον έχει συνταράξει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος φέρεται να μετανιώνει για τη συμμετοχή του στο άλμπουμ του Ντίντι The Love Album: Off the Grid το 2023, δηλώνοντας πως «αν ήξερε όσα αποκαλύφθηκαν, δεν θα είχε εμπλακεί ποτέ».

«Περίεργες» στιγμές από το παρελθόν και τα λόγια του «Lonely»

Τα βίντεο που ανασύρθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνουν δηλώσεις του Ντίντι για το πώς περνούν «48 τρελές ώρες» με τον ανήλικο τότε Μπίμπερ, αλλά και ένα άλλο κλιπ όπου ο παραγωγός φέρεται να τον κατηγορεί επειδή... δεν τον καλεί πλέον όπως παλιά. Ο νεαρός Τζάστιν φαίνεται εμφανώς αμήχανος.

Ορισμένοι θαυμαστές εικάζουν πως το τραγούδι του Μπίμπερ Lonely (2021) κρύβει αναφορές στις δύσκολες εμπειρίες του ως παιδί-θαύμα της μουσικής βιομηχανίας. Οι στίχοι του κάνουν λόγο για μοναξιά και εγκατάλειψη, με σπαρακτική ειλικρίνεια.

«Κανείς δεν τον προστάτεψε. Ούτε καν η οικογένειά του», έγραψε χαρακτηριστικά χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα.

Η δίκη του Ντίντι – Η μαρτυρία της Κάσι και οι εξελίξεις

Η δίκη του Σον Κομπς για εμπλοκή σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων ξεκίνησε επισήμως τη Δευτέρα. Η πρώην σύντροφός του, Κάσι Βεντούρα, η οποία είχε υποβάλει αγωγή εις βάρος του το 2023 (που διευθετήθηκε εξωδικαστικά μέσα σε μία ημέρα), κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, αναφερόμενη αναλυτικά στη σχέση τους που διήρκεσε από το 2007 έως το 2018.

Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται, με πολλούς να εκτιμούν ότι ενδέχεται να βγουν στο φως ακόμη περισσότερα περιστατικά από τον κόσμο της αμερικανικής μουσικής σκηνής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.