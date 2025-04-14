Πτώση ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη: Εκλεισε η διαχειρίστρια εταιρεία

Το ελικόπτερο που συνετρίβη την Πέμπτη στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα τον θάνατο και των έξι επιβαινόντων, περιλαμβανομένων τριών παιδιών, δεν διέθετε καταγραφείς δεδομένων πτήσης, ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ΝTSB) των ΗΠΑ.

Στο ελικόπτερο επέβαινε μια οικογένεια από την Ισπανία: ένα ανώτατο στέλεχος της Siemens, η σύζυγος και τα τρία τους παιδιά.

Από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου Bell 206 δεν ανακτήθηκαν βίντεο ή καταγραφείς, ανακοίνωσε το Συμβούλιο αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ κανένα από τα εξαρτήματα του δεν είχε καταγράψει πληροφορίες που θα βοηθούσαν στην έρευνα.

Δύτες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης συνεχίζουν τις έρευνές τους αναζητώντας τμήματα του ελικοπτέρου, περιλαμβανομένων του κιβωτίου ταχυτήτων, του βασικού ρότορα, του ρότορα της ουράς και της ουράς του ελικοπτέρου, όπως ανέφερε η υπηρεσία ασφάλειας.

Ορισμένα τμήματα του ελικοπτέρου ανακτήθηκαν και εστάλησαν στα εργαστήρια του NTSB στην Ουάσινγκτον για εξέταση. Ανάμεσά τους το κόκπιτ, η καμπίνα επιβατών, τα πτερύγια του οριζόντιου σταθεροποιητή, το κάθετο πτερύγιο και ένα τμήμα της ουράς.

Έκλεισε η διαχειρίστρια εταιρεία

Την Κυριακή, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι η εταιρεία που εμπλέκεται στο δυστύχημα, η New York Helicopter Tours, τερμάτισε τη λειτουργία της.

«Η New York Helicopter Tours, η εταιρεία που ενεπλάκη στο θανατηφόρο δυστύχημα στον ποταμό Χάντσον (...) σταματά αμέσως τις δραστηριότητές της», ανέφερε η υπηρεσία.

«Επιπροσθέτως, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας θα ξεκινήσει άμεσα επανεξέταση της άδειας και του ιστορικού ασφαλείας του tour operator», όπως ανέφερε η ίδια στο Χ.

Η Νew York Helicopter Tours ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι παραπέμπει όλα τα αιτήματα για σχολιασμό στην FAA και στην NTSB.

Η τελευταία φορά που το ελικόπτερο είχε περάσει έναν συνολικό έλεγχο ήταν η 1η Μαρτίου, ενώ πριν από το δυστύχημα είχε πραγματοποιήσει επτά τουριστικές πτήσεις, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς ερευνητές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ανάμεσα στα πιθανά αίτια του δυστυχήματος είναι σύγκρουση με drone ή πουλί ή μηχανική βλάβη.

Οι ερευνητές εξέτασαν δύο παρόμοια ελικόπτερα στο πλαίσιο της έρευνας και συναντήθηκαν με εκπροσώπους της εταιρείας διαχείρισης του ελικοπτέρου New York Helicopter Charter, για να εξετάσουν τα λειτουργικά αρχεία, τις πολιτικές και τις διαδικασίες, τα συστήματα ασφαλείας και την εμπειρία του πιλότου, ανακοίνωσε η υπηρεσία

Το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την ιδιαίτερα πυκνή κυκλοφορία ελικοπτέρων πάνω από το Μανχάταν. Τουλάχιστον 20 εταιρείες προσφέρουν τουριστικές πτήσεις πάνω από τη Νέα Υόρκη ή ακόμη και μεταφορά προς τα κοντινά αεροδρόμια, ενώ πάνω από την πόλη πετούν και ελικόπτερα επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των New York Times, 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ελικόπτερα στη Νέα Υόρκη από το 1977.

Η ασφάλεια των πτήσεων με ελικόπτερα αποτελεί θέμα συζήτησης στο Κογκρέσο αφού 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε στις 29 Ιανουαρίου με ελικόπτερο του στρατού κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.