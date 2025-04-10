Λογαριασμός
Ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον - Νεκροί οι 6 επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

Νεκροί είναι και οι έξι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, οι οποίοι φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας

UPDATE: 00:42
ΗΠΑ: Ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, όπου το απόγευμα της Πέμπτης έπεσε ελικόπτερο τύπου Bell 206, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC και CBS που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

Σύμφωνα με το ABC, στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άνθρωποι: ο πιλότος, δύο ενήλικοι και τρία παιδιά.

Παραπλέοντα πλοία και μικρότερα σκάφη έχουν σπεύσει στο σημείο.

Οι επιβάτες φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συνεχίζεται, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τον Ιανουάριο του 2009, ένα Airbus A320 της US Airways προσυδατώθηκε με ασφάλεια στον ίδιο ποταμό και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν, σε ένα συμβάν που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα του Χάντσον».

Πηγή: skai.gr

