ΗΠΑ: Ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, όπου το απόγευμα της Πέμπτης έπεσε ελικόπτερο τύπου Bell 206, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC και CBS που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

BREAKING: Helicopter Crashes into Hudson River Near Lower Manhattan, New York City pic.twitter.com/lGYpvB46Fi — Calay News (@CalayNewsOnX) April 10, 2025

Σύμφωνα με το ABC, στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άνθρωποι: ο πιλότος, δύο ενήλικοι και τρία παιδιά.

Παραπλέοντα πλοία και μικρότερα σκάφη έχουν σπεύσει στο σημείο.

NOW: One Person is Dead and 2 others rescued after a helicopter plunged into Hudson River



One person still unaccounted for.pic.twitter.com/3ZUQSmbUm4 — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) April 10, 2025

Οι επιβάτες φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συνεχίζεται, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τον Ιανουάριο του 2009, ένα Airbus A320 της US Airways προσυδατώθηκε με ασφάλεια στον ίδιο ποταμό και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν, σε ένα συμβάν που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα του Χάντσον».

Πηγή: skai.gr

