Η Κίνα ανακοίνωσε επίσημα ότι θα «μειώσει αρκετά» τον αριθμό των αμερικανικών ταινιών που εισάγει εν μέσω του κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την περασμένη εβομάδα ότι αυξάνει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα στο 125%, αφού η ασιατική χώρα έδειξε αυτό που περιέγραψε ως «έλλειψη σεβασμού» στις παγκόσμιες αγορές. Ωστόσο, ακόμη και πριν από την τελευταία επίθεση του Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές, η Εθνική Υπηρεσία Κινηματογράφου της Κίνας φέρεται να εξέταζε την πλήρη απαγόρευση όλων των ταινιών του Χόλιγουντ ως αντίποινα για τους ακραίους δασμούς που επέβαλε ο προέδρος των ΗΠΑ.

Σε επίσημη ανακοίνωση της Κίνας για το θέμα αναφέρεται ότι «η λάθος κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης να κάνει κατάχρηση των δασμών στην Κίνα θα μειώσει αναπόφευκτα περαιτέρω την προτίμηση του εγχώριου κοινού προς τις αμερικανικές ταινίες».

«Θα ακολουθήσουμε τους κανόνες της αγοράς, θα σεβαστούμε την επιλογή του κοινού και θα μειώσουμε μετρίως τον αριθμό των αμερικανικών ταινιών που εισάγονται».

«Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά στον κόσμο. Πάντα τηρούσαμε ένα υψηλό επίπεδο ανοίγματος προς τον έξω κόσμο και θα παρουσιάσουμε περισσότερες εξαιρετικές ταινίες από τον κόσμο για να καλύψουμε τη ζήτηση της αγοράς» επισημαίνεται την ανακοίνωση.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την αντίδρασή του στην απόφαση της Κίνας. «Έχω ακούσει χειρότερα πράγματα» είπε γελώντας.

Οι αμερικανικές ταινίες έχουν μειωθεί σημαντικά σε δημοφιλία τα τελευταία χρόνια στην Κίνα, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά κινηματογραφικά έργα που είχαν επιτυχία στη χώρα.

Το 2022, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Avatar του Τζέιμς Κάμερον, «The Way of Water» συγκέντρωσε σημαντικά 246 εκατομμύρια δολάρια στο κινεζικό box office, ενώ η νέα ταινία Minecraft έκανε ντεμπούτο με 14,7 εκατομμύρια το πρώτο Σαββατοκύριακο που προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

