ΕΕ: Πίεση στη Ρωσία να σταματήσει ο πόλεμος

Περαιτέρω πίεση στη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο ζήτησε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας στη «σκιά» της πολύνεκρης χθεσινής επίθεσης των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πόλη Σούμι. «Νομίζω ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση, τη μέγιστη πίεση, στη Ρωσία να τερματίσει πραγματικά αυτόν τον πόλεμο επειδή χρειάζονται δύο για να θέλουν ειρήνη», τόνισε η Κάγια Κάλας προσερχόμενη στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο.

Για την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, οιεπιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία δείχνουν ότι η. «Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο από τη ρωσική πλευρά», επισήμανε και γι’ αυτό η Κάλας σημείωσε ότι απαιτείται περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία, παραδεχόμενη ωστόσο ότι η πρωτοβουλία της για κινητοποίηση νέου χρηματοδοτικού «πακέτου» προς το Κίεβο συγκεντρώνει την έγκριση των 2/3 των κρατών μελών. Σημείωσε πάντως ότι ήδη για το 2025, η Ε.Ε έχει δεσμευθεί για αποστολή 23 δις ευρώ στην Ουκρανία. Συγχρόνως, τα κράτη μέλη συζητούν τομε στόχο τον λεγόμενο «, όμως σήμερα δεν αναμένονται σχετικές αποφάσεις ούτε και για τη χρήση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Μόσχας, παρά την θετική πλέον στάση του Βερολίνου.Σημαντικός -σε συμβολικό και όχι μόνο επίπεδο- θα είναι σήμερα ομε την Παλαιστίνη, όπου το «μπλοκ» θα δεσμευθεί για την αποστολή βοήθειας ύψους 1,6 δις ευρώ προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Συγκεκριμένα, αναμένεται να ανακοινωθεί «πακέτο» επιχορηγήσεων ύψους 1,2 δις και δανείων έως 400 εκ ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.Σε ό,τι αφορά τη Συρία, βασική προτεραιότητα ειδικά για τα κράτη μέλη που γειτνιάζουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής -όπως η Ελλάδα - είναι κρίσιμη «η πλήρης ενσωμάτωση όλων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων» από τη νέα κυβέρνηση με «ιδιαίτερη έμφαση στην προσήλωση», όπως τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών«στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας» καθώς η ανησυχία της Αθήνας είναι τυχόν υπογραφή αντίστοιχη συμφωνία Άγκυρας - Δαμασκού στο πρότυπο του «παράνομου» τουρκο-λιβυκού μνημονίου.Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σήμερα και στις τρέχουσεςμε επίκεντρο τηναλλά και τη Σερβίαμε αρκετά κράτη μέλη να επιδιώκουν επιβολή κυρώσεων εναντίον του φιλορώσου ηγέτη Μίλοραντ Ντόντικ που αμφισβήτησε ευθέως το σύνταγμα της χώρας, με την Ουγγαρία ωστόσο να «μπλοκάρει». Ανησυχία προκαλεί και η περαιτέρω απομάκρυνση της Σερβίας από την ενταξιακή της πορεία, την ώρα που όμως η Ε.Ε «πατάει γκάζι» στις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία ανοίγοντας σήμερα το δεύτερο θεμελιώδες κεφάλαιο, αυτό της εσωτερικής αγοράς.

