Αντιδράσεις προκαλεί η συνταγματική τροπολογία που ετοιμάζονται να ψηφίσουν οι Ούγγροι βουλευτές, για την απαγόρευση των εκδηλώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα χαρακτηρίζουν το γεγονός ως «σημαντική κλιμάκωση» στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν να καταστείλει κάθε διαφωνία και να «ψαλιδίσει» τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Η τροπολογία, που στηρίζει ο Όρμπαν και το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα του Fidesz, προβλέπει την κωδικοποίηση της πρόσφατης απαγόρευσης των εκδηλώσεων Pride, ανοίγοντας τον δρόμο στις Αρχές να χρησιμοποιούν λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για να αναγνωρίζουν τους παρευρισκόμενους και να τους επιβάλλουν πρόστιμα.

Η τροπολογία, η οποία υποστηρίζεται ότι δίνει προτεραιότητα στην προστασία της σωματικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών, κατοχυρώνει επίσης την αναγνώριση μόνο δύο φύλων. Ως εκ τούτου, παρέχει τη συνταγματική βάση για την άρνηση άλλων ταυτοτήτων φύλου στη χώρα.

Μετά και τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του Όρμπαν για ξένη ανάμειξη στην πολιτική της Ουγγαρίας, η τροπολογία θα επιτρέψει επίσης στην κυβέρνηση να αναστείλει προσωρινά την ουγγρική υπηκοότητα σε περίπτωση διπλών υπηκόων που θεωρείται ότι αποτελούν απειλή για την ασφάλεια ή την κυριαρχία της χώρας.

Οι αντιδράσεις - Οι ομοιότητες Όρμπαν με Πούτιν

Η Ουγγρική Επιτροπή του Ελσίνκι, μια ομάδα για τα δικαιώματα, χαρακτήρισε την τροπολογία ως μέσο «νομοθέτησης του φόβου» στη χώρα της ΕΕ. «Αυτοί οι νόμοι αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κλιμάκωση των προσπαθειών της κυβέρνησης να καταστείλει τη διαφωνία, να αποδυναμώσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εδραιώσει την εξουσία της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Momentum αναφέρθηκε και στις ομοιότητες με τη Ρωσία. Όπως και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Όρμπαν προσπάθησε να παρουσιαστεί ως υπέρμαχος των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών, εισάγοντας πολιτικές που περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό των ζευγαριών του ίδιου φύλου από την υιοθεσία παιδιών και την απαγόρευση οποιασδήποτε αναφοράς σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το κόμμα απηύθυνε έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τους Ούγγρους να συμμετάσχουν σε αποκλεισμό του κοινοβουλίου τη Δευτέρα, θέλοντας έτσι να εμποδίσουν την πρόσβαση των βουλευτών. «Ας τους εμποδίσουμε συλλογικά να μας οδηγήσουν στον δρόμο του Πούτιν και να μας στερήσουν την ελευθερία μας», ανέφερε.

