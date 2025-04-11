Με το πιο τραγικό τρόπο κατέληξε ένα οικογενειακό ταξίδι για τον CEO της Siemens Ισπανίας, Agustín Escobar καθώς το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε μαζί με την σύζυγό του Merce Camprubi Montal και τα τρία μικρά τους παιδιά, ηλικίας 4,5 και 11 ετών, συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη.

Η οικογένεια είχε πάει να δει τα αξιοθέατα στη Νέα Υόρκη όταν κατέπεσε το ελικόπτερό τους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι ακαριαία, όπως και ο πιλότος.

Οι φωτογραφίες λίγο πριν από την απογείωση του ελικοπτέρου, δείχνουν πως ήταν χαμογελαστοί και ντυμένοι ζεστά.

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx — RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025

Το ελικόπτερο Bell 206 στο οποίο επέβαινε η οικογένεια απογειώθηκε από το ελικοδρόμιο της Wall Street λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και έφτασε μέχρι τη γέφυρα Τζόρτζ Ουάσινγκτον πριν τα πράγματα πάνε στραβά.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως τμήμα του ρότορα έσπασε στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε σβούρες και συνετρίβη στα παγωμένα νερά του ποταμού Χάντσον κοντά στην προβλήτα 40 στο Μανχάταν.

⚫ Una família catalana mor en estavellar-se un helicòpter al riu Hudson de Nova York



👉 El català mort és Agustín Escobar, un directiu de la companyia Siemens a Espanya. La dona és Mercè Camprubí Montal, besneta d'Agustí Montal, president del Barça als anys 40 - 50 pic.twitter.com/XHg60ceFNm — ElNacional.cat (@elnacionalcat) April 11, 2025

Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό διερεύνηση από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Ποιος ήταν ο Agustín Escobar

Ο Escobar ήταν επικεφαλής της Siemens Ισπανίας από το 2022 και διετέλεσε επίσης Παγκόσμιος Διευθύνων Σύμβουλος Σιδηροδρομικών Υποδομών στη Siemens Mobility.

Η Siemens είναι μια πολυεθνική εταιρεία με έδρα τη Γερμανία, η οποία δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, οι μεταφορές και η τεχνολογία υγείας. Το τμήμα στο οποίο ο Escobar κατείχε ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, συμμετέχει σε έργα που αφορούν σιδηροδρομικά συστήματα, υποδομές και τεχνολογία μεταφορών σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Escobar είχε πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη διεύθυνση επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, τη Νότια Αμερική, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Ο Miguel Ángel López, πρώην επικεφαλής της Siemens Ισπανίας, είχε δηλώσει πως η συμβολή του Escobar ήταν «κλειδί» για την επιτυχία της εταιρείας στις μεταφορές.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

