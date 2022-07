Πτήση της easyJet προς Μινόρκα αναχαιτίστηκε από μαχητικά αεροσκάφη

Μια πτήση της easyJet προς τη Μινόρκα αναχαιτίστηκε από ισπανικά μαχητικά αεροσκάφη, αφού ένας 18χρονος Βρετανός παραθεριστής φέρεται να απείλησε ότι θα ανατινάξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τη «Daily Mail». Ο έφηβος συνελήφθη κατά την προσγείωσή του στο νησί της Μεσογείου και ειδικοί αξιωματικοί και σκύλοι ανιχνευτές επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος για ελέγχους ασφαλείας.

Ο τουρίστας, ο οποίος πιστεύεται ότι ανήκε σε μια ομάδα φίλων που επιβιβάστηκαν στην πτήση Gatwick, αντιμετωπίζει τώρα πιθανό πρόστιμο ύψους χιλιάδων λιρών μετά τις υποτιθέμενες απειλές.

