Άγρια επεισόδια για την Πρωτομαγιά στη Γαλλία: Μολότοφ και δακρυγόνα - Δείτε βίντεο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα, ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στους δρόμους στη Γαλλία για να διαμαρτηρηθούν και πάλι εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί σε πολλές μεγάλες και μικρότερες πόλεις. Τα εργατικά συνδικάτα είχαν οργανώσει περισσότερες από 300 συγκεντρώσεις.

Σε όλη τη χώρα, οι αρχές ανέμεναν από 500.000 ως 650.000 διαδηλωτές. Μόνο στο Παρίσι αναμένονταν 100.000 διαδηλωτές.

Η πρόσοψη του Ιδρύματος Louis Vuitton και η διάσημη πλατεία Βαντόμ στο Παρίσι καλύφθηκαν με μπογιά σήμερα το πρωί, έκαναν γνωστό οι οικολογικές οργανώσεις Extinction Rebellion και Dernière rénovation, οι οποίες ανέλαβαν την ευθύνη γι' αυτές τις δύο χωριστές δράσεις, ενώ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την εργατική Πρωτομαγιά σημειώθηκαν άγρια επεισόδια με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών, μολότοφ και δακρυγόνα.

Οι συγκρούσεις έλαβαν χώρα σε πολλές πόλεις, ειδικότερα όμως στο Παρίσι, ενώ για πρώτη φορά η αστυνομία χρησιμοποίησε drones, προκειμένου να καταγράψει σε βίντεο τους διαδηλωτές.

