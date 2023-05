Όρμπαν α λα Ίντιανα Τζόουνς: Κραδαίνει απειλητικά το μαστίγιο και... στέλνει μήνυμα – Δείτε βίντεο 

Ο Βίκτορ Όρμπαν θυμήθηκε τον Ιντιάνα Τζόουνς, πήρε το μαστίγιο και… έστειλε μήνυμα...

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter την περασμένη εβδομάδα, με τον ακροδεξιό πρωθυπουργό της Ουγγαρίας να μην επηρεάζεται στο ελάχιστο από την επικείμενη (τότε) επίσκεψη αγάπης του Πάπα Φραγκίσκου.

Κατά την επίσκεψή του σε παραδοσιακό φεστιβάλ ο Όρμπαν είδε έναν συμπατριώτη του με παραδοσιακή στολή να κραδαίνει ένα μαστίγιο σε επίδειξη, και… ζήλεψε τη δόξα του. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός άρχισε να κραδαίνει τότε το μαστίγιο, ανεμίζοντάς το με δύναμη, με κάποιους να αναρωτιούνται αν είχε συγκεκριμένα πρόσωπα στο μυαλό του.

«Γι’ αυτό δεν τα βάζεις με τους Ούγγρους» ανέφερε δε στην ανάρτησή του ο Βίκτορ Όρμπαν, στέλνοντας πιθανότατα μήνυμα στη Δύση, ή στους εγχώριους αντιπάλους του…

Το βίντεο έχει πάνω από 5.300 «μού αρέσει», 350.000 προβολές και 942 retweets.

That’s why you don’t mess with Hungarians 😎 pic.twitter.com/7smRrCtzrc