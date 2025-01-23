Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη Τραμπ ως πρόεδρος - Ίδιοι ψευδείς ισχυρισμοί

Της Αθηνάς Παπακώστα

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Μιλώντας στον ένθερμο υποστηρικτή του, Σον Χάνιτι, επέλεξε να επαναλάβει τους ίδιους ψευδείς ισχυρισμούς, στους οποίους είχε προβεί τρεις ημέρες νωρίτερα στον Λευκό Οίκο για τις προεδρικές εκλογές του 2020, τις προεδρικές εκλογές του 2024, για τη μετανάστευση και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Αυτή τη φορά δε, όπως υπογραμμίζει το αμερικανικό δίκτυο CNN, στην εν λόγω «λίστα» προστέθηκε και ο ισχυρισμός του πως οι επιθέσεις κατά αστυνομικών στις 6 Ιανουαρίου δεν ήταν τίποτε περισσότερο από «ελάσσονος σημασίας περιστατικά».

Ξεκινώντας να ξετυλίγουμε το νήμα των δηλώσεων Τραμπ σε ό,τι αφορά τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε πως η ειδική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που διεξήγαγε τη σχετική έρευνα «διέγραψε και κατέστρεψε όλες τις πληροφορίες που είχε συλλέξει».

Όπως αναφέρει το CNN κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η επιτροπή έχει διατηρήσει έναν μεγάλο όγκο δεδομένων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο επαλήθευσης και διασταύρωσης πληροφοριών, FactCheck.org, η επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα αναφορά 800 σελίδων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων περισσότερων από 140 μαρτύρων.

Στην ίδια συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι κέρδισε τη νεανική ψήφο κατά 36 μονάδες. Όπως εξηγεί το αμερικανικό δίκτυο, ο κ. Τραμπ δεν έχει εξηγήσει πώς ορίζει ο ίδιος και το επιτελείο του τη νεανική ψήφο, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει καμία βάση για τον εν λόγω ισχυρισμό. Ειδικότερα το CNN εξηγεί πως από τη στιγμή που η ψήφος στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μυστική, δεν υπάρχει καμία επίσημη πηγή για το πώς οι διάφορες υποκατηγορίες ψηφοφόρων κινήθηκαν στις προεδρικές εκλογές.

Ωστόσο, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις και πολλές άλλες μετρήσεις, όπως αυτή του Associated Press, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κέρδισε τη νεανική ψήφο στις εκλογές 2024, πόσο δε μάλλον με 36 μονάδες διαφορά, αν και είναι αληθές ότι τα πήγε καλύτερα στους νέους συγκριτικά με τις προεδρικές εκλογές το 2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το CNN αναφέρει, ότι η τέως αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις κέρδισε τον Ντόναλντ Τραμπ στους νέους 18 - 24 ετών με ποσοστό 54% έναντι 43%, στους νέους 25 - 29 ετών με ποσοστό 53% έναντι 45% και στους ψηφοφόρους 30 - 39 ετών με ποσοστό 51% έναντι 45%.

Σε ό,τι αφορά δε στις προεδρικές εκλογές το 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε για ακόμη μία φορά ότι «υπήρξαν αναφορές» πως κέρδισε «σχεδόν 75 εκατομμύρια ψήφους». Και σε αυτό το σημείο ο νέος πρόεδρος της χώρας αποδεικνύεται πως δεν έχει δίκιο αφού ο συνολικός αριθμός των ψήφων που καταμετρήθηκε υπέρ του ήταν περίπου 74.2 εκατομμύρια ψήφοι.

Από τη συζήτηση με τον Σον Χάνιτι δεν απουσίαζαν ούτε οι ισχυρισμοί περί νοθείας στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Αυτή τη φορά, ωστόσο, συνέδεσε το θέμα με τους εισβολείς οπαδούς του στο Καπιτώλιο και περιγράφοντας τα αιματηρά επεισόδια ως «απλή διαμαρτυρία» υπογράμμισε πως οι υποστηρικτές του «γνώριζαν ότι μας έκλεψαν τις εκλογές και διαμαρτύρονταν». Και σε αυτό το σημείο το αμερικανικό δίκτυο παρεμβαίνει και επαναλαμβάνει ότι η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου 2020 δεν ήταν αποτέλεσμα νοθείας, αντικρούοντας επίσης και τον ισχυρισμό του πως η διακυβέρνηση Μπάιντεν δεν είναι παρά «εκείνοι που έκλεψαν τις εκλογές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης και στην εν εξελίξει αντιμεταναστευτική του πολιτική. Ισχυρίστηκε, λοιπόν, πως ο αριθμός των μεταναστών που εισήλθαν στη χώρα ενόσω πρόεδρος παρέμενε ο Τζο Μπάιντεν ήταν 21 εκατομμύρια. Κατά το CNN, 11 εκατομμύρια έφτασαν στις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης Μπάιντεν σε όλη τη χώρα. Δύο εκατομμύρια απελάθηκαν άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη κι εκείνοι, λέει το CNN, που είχαν διαφύγει των ελέγχων. Οι Ρεπουμπλικανοί εκτιμούν ότι ο αριθμός τους είναι 2,2 εκατομμύρια.

Επιμένοντας στο θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι οι ξένες χώρες «έχουν αδειάσει τις φυλακές τους» προκειμένου με κάποιο τρόπο να τους φέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ειδικότερα αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα όπου το Παρατηρητήριο για τη βία στη χώρα εξηγεί ότι δεν υπάρχουν σχετικές αποδείξεις.

Αντιστοίχως δεν επιβεβαιώνεται ούτε ο ισχυρισμός του περί «της μεγαλύτερης μείωσης φόρων στην ιστορία των ΗΠΑ», όπως ισχυρίστηκε, ότι έπραξε το 2017.

Επίθεση στον Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε επίσης την προηγούμενη κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για λανθασμένους χειρισμούς στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν αλλά και τη διαχείριση των πολέμων Ρωσίας-Ουκρανίας και Ισραήλ-Χαμάς.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος, χρήμα και πολύ προσπάθεια για να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. «Μπορούμε να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Αλλά εάν δεν είχαμε κερδίζει αυτές τις εκλογές, πιστεύω πραγματικά ότι η χώρα μας θα είχε χαθεί για πάντα», ανέφερε.

Επέκρινε επίσης τον Τζο Μπάιντεν για την απόφασή του να απονείμει χάρη σε μέλη της οικογένειάς του, σε μέλη της επιτροπής του Κογκρέσου που διεξήγαγαν την έρευνα για την εισβολή στο Καπιτώλιο, την 6η Ιανουαρίου 2021, αλλά και στον Δρ Άντονι Φάουτσι, πρώην διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) των ΗΠΑ, που χειρίστηκε την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ.

«Και ξέρετε, το αστείο, ίσως και λυπηρό, είναι ότι δεν έδωσε χάρη στον εαυτό του», είπε ο Τραμπ στον Χάνιτι.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στις δικαστικές περιπέτειες που είχε μετά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πέρασε «τέσσερα χρόνια κόλασης από αυτά τα αποβράσματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Πέρασα τέσσερα χρόνια κόλασης. Ξόδεψα εκατομμύρια δολάρια σε νομικά έξοδα και κέρδισα, αλλά με τον δύσκολο τρόπο».

Ερωτηθείς εάν θα ήθελε το Κογκρέσο να ερευνήσει τον προκάτοχό του, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα αφήσουμε το Κογκρέσο να αποφασίσει».

Το δεύτερο μέρος της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και τον Σον Χάνιτι θα μεταδοθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής (04.00 ώρα Ελλάδος).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.