Πρώτα έπεσαν οι πυροβολισμοί - Μετά προέκυψαν οι θεωρίες συνωμοσίας

Περίπου έξι ώρες αφότου ένας ένοπλος εισέβαλε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η βουλευτής των Δημοκρατικών από το Τέξας, Τζάσμιν Κρόκετ, διατύπωσε μια εναλλακτική υπόθεση: ότι όλα ήταν μία φάρσα.

«Έχει υπάρξει ποτέ πρόεδρος με τόσες πολλές “απόπειρες” εναντίον της ζωής του;» έγραψε στην πλατφόρμα Threads στις 2:51 π.μ. της Κυριακής. «Ίσως ευθύνονται οι χαλαροί νόμοι περί όπλων, ίσως η έλλειψη χρηματοδότησης για την ψυχική υγεία, ή ίσως είναι ψεύτικο… ποιος ξέρει…»

Οι αρχές επιβολής του νόμου εξακολουθούν να ερευνούν την επίθεση, αλλά δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκηνοθέτησε το περιστατικό. Παρ’ όλα αυτά, η θεωρία συνωμοσίας εξαπλώνεται γρήγορα στο διαδίκτυο, διαμορφώνοντας ένα ευρύτερο αφήγημα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και οι συνεργάτες του σχεδίασαν το γεγονός για να ενισχύσουν τη στήριξη προς τον ίδιο, το κόμμα του, και ένα σχεδιαζόμενο έργο: μια αίθουσα εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, την οποία υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις.

Μια δημοφιλής εκδοχή υποστηρίζει ότι ο Τραμπ οργάνωσε το συμβάν για να ενισχύσει τη δημόσια υποστήριξη εν μέσω πτώσης της δημοτικότητάς του και προβλέψεων για απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Άλλοι, ισχυρίζονται ότι στόχος είναι να ενισχυθεί η υποστήριξη για το σχέδιο της αίθουσας, το οποίο έχει επικριθεί επειδή παρακάμπτει την έγκριση του Κογκρέσου.

Η αμερικανική πολιτική βρίθει από θεωρίες συνωμοσίας "false flag", δηλαδή ότι ένα σημαντικό γεγονός οργανώθηκε σκόπιμα για την εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία διατυπώθηκαν συμπεράσματα μετά τους πυροβολισμούς του Σαββάτου ήταν ιδιαίτερα έντονη. Η θεωρία διαπέρασε όλο το πολιτικό φάσμα, από φιλο-Τραμπ κύκλους μέχρι έντονους επικριτές του, όπως η Κρόκετ. Ειδικοί στην παραπληροφόρηση, επισημαίνουν ότι αυτές οι θεωρίες αντανακλούν τόσο τη φθίνουσα δημοτικότητα του Τραμπ σε ορισμένους κύκλους του MAGA όσο και την εχθρότητα της αριστεράς απέναντί του, αλλά και τη φυσική ανθρώπινη ανάγκη να δοθεί νόημα σε κρίσεις όταν λείπουν αξιόπιστες πληροφορίες.

Σύμφωνα με ανάλυση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και podcasts, περίπου το ένα πέμπτο των αριστερών και φιλελεύθερων σχολιαστών που αναφέρθηκαν στο περιστατικό χρησιμοποίησαν συνωμοσιολογική γλώσσα.

Ορισμένοι παρατηρητές ερμήνευσαν ένα απόσπασμα στο οποίο ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου του Fox News διακόπηκε ζωντανά ως ένδειξη ότι το δίκτυο προσπαθούσε να εμποδίσει την αποκάλυψη ότι το περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο. (Η ανταποκρίτρια, Αϊσά Χάσνι, διέψευσε την εκδοχή αυτή σε ανάρτηση στο X, σημειώνοντας ότι «οι κλήσεις διακόπτονταν, επειδή σχεδόν δεν υπήρχε σήμα στην αίθουσα».)

«Είναι λογικό να προσπαθεί κανείς να κατασκευάσει ένα αφήγημα για να κατανοήσει παράξενα γεγονότα», δήλωσε η Γουίτνεϊ Φίλιπς, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον που μελετά την πολιτική της πληροφόρησης. Ωστόσο, σε ένα κατακερματισμένο πληροφοριακό περιβάλλον, η προσπάθεια αυτή συχνά οδηγεί σε αποσπασματική εικόνα.

«Η συλλογική ερμηνεία είναι από τα πρώτα πράγματα που συμβαίνουν σε μια κρίση ή όταν υπάρχουν ασάφειες, και σήμερα υπάρχει πάντα ασάφεια», είπε.

Οι θεωρίες αυτές ενισχύονται καθώς υποστηρικτές του MAGA επανέρχονται σε παρόμοιους ψευδείς ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ σκηνοθέτησε και την απόπειρα δολοφονίας του το 2024 στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Αν και οι θεωρίες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη, πολύμηνη διάσπαση στο οικοσύστημα των μέσων του MAGA, συνολικά δημιουργούν «μεγαλύτερα κίνητρα και ένα πλαίσιο αποδοχής για τέτοιους ισχυρισμούς», σύμφωνα με τη Φίλιπς.

Ορισμένοι, όπως η πρώην influencer του MAGA, Άσλεϊ Σεντ Κλερ, επικαλέστηκαν και άλλες πτυχές της αντίδρασης μετά το περιστατικό για να υποστηρίξουν ότι υπήρξε συντονισμός. Αφού δεκάδες συντηρητικοί σχολιαστές και υποστηρικτές του Τραμπ ανάρτησαν παρόμοια μηνύματα στο X, λέγοντας ότι το συμβάν αποδεικνύει την ανάγκη για μια νέα αίθουσα στον Λευκό Οίκο, η Σεντ Κλερ υποστήριξε ότι πιθανότατα είχαν συντονιστεί ιδιωτικά για να ενισχύσουν το μήνυμα. «Τα πάντα στο MAGA είναι ψεύτικα, σκηνοθετημένα και συντονισμένα», είπε σε βίντεο στο TikTok.

«Αν το MAGA δεν θέλει να δημιουργούνται θεωρίες συνωμοσίας λόγω της πλήρους έλλειψης διαφάνειας - από τις αίθουσες μέχρι τα αρχεία Έπσταϊν - ίσως θα πρέπει να κάνει αυτοκριτική για το περιβάλλον που έχει δημιουργήσει», δήλωσε απαντώντας σε αίτημα για σχόλιο.

Το επίσημο δείπνο μετατράπηκε σε χάος λίγο μετά τις 8:30 μ.μ. το Σάββατο, 25/4, όταν ένας άνδρας όρμησε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Washington Hilton, προφανώς προσπαθώντας να φτάσει στην αίθουσα όπου διεξαγόταν η εκδήλωση, στην πρώτη παρουσία του Τραμπ ως προέδρου.

Ένα πρόβλημα με τις θεωρίες συνωμοσίας τις πρώτες ημέρες μετά από ένα γεγονός είναι η ανθεκτικότητά τους, δήλωσε η Τζόαν Ντόνοβαν, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης που ερευνά τη χειραγώγηση των μέσων. «Ξέρουμε ότι οι θεωρίες συνωμοσίας είναι εξαιρετικά “κολλητικές” και κρατούν το ενδιαφέρον των ανθρώπων», είπε. «Πολλοί πέφτουν σε αυτές τις παγίδες.»

Παράλληλα, οι θεωρίες ενισχύονται όταν αγγίζουν ένα ήδη γνώριμο θέμα: ο Τραμπ επιθυμεί έντονα την κατασκευή της νέας αίθουσας και έχει χρησιμοποιήσει το περιστατικό ως επιχείρημα υπέρ της.

«Χρειαζόμαστε την αίθουσα», δήλωσε σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο το Σάββατο. Περίπου 10 ώρες αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό «δεν θα είχε συμβεί αν υπήρχε ήδη η άκρως απόρρητη στρατιωτική αίθουσα που κατασκευάζεται στον Λευκό Οίκο».

Η αναφορά στην αίθουσα τόσο σύντομα μετά το περιστατικό πιθανότατα δημιούργησε ένα αίσθημα γνωστικής ασυμφωνίας σε ορισμένους, το οποίο στη συνέχεια επιχείρησαν να επιλύσουν καταλήγοντας σε βεβιασμένα συμπεράσματα, σύμφωνα με τη Φίλιπς. «Είναι σαν συνωμοσιολογικό παιχνίδι συμπλήρωσης κενών», είπε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ φαίνεται να ενίσχυσαν τις αντιδράσεις. «Είναι πραγματικά απίστευτο ότι υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα η κυβέρνηση Τραμπ να σκηνοθετούσε πυροβολισμούς για να δημιουργήσει δημόσια υποστήριξη για μια αίθουσα», έγραψε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Τζέιμς Λι.

«Η κοινή γνώμη είναι προϊόν μακροχρόνιας δυσλειτουργίας του κράτους», δήλωσε. «Και μετά υπάρχει η αντίδραση του Τραμπ - που χρησιμοποιεί το γεγονός για να δικαιολογήσει την αίθουσα και την επέκταση της επιτήρησης - κάτι που ενισχύει την υποψία ότι το περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο.»

Μετά την απόπειρα δολοφονίας στο Μπάτλερ, τμήματα φιλελεύθερων και επικριτών του Τραμπ είχαν επίσης υποστηρίξει ότι επρόκειτο για σκηνοθετημένο γεγονός για την ενίσχυση της υποστήριξής του. Την περασμένη εβδομάδα, αυξανόμενος αριθμός υποστηρικτών του MAGA άρχισε να διατυπώνει παρόμοιες απόψεις, κάτι που, σύμφωνα με τη Φίλιπς, δείχνει ότι ο Τραμπ χάνει σταδιακά τον έλεγχο της βάσης του.

«Υπάρχει πλέον κοινό για αντι-Τραμπ περιεχόμενο ακόμη και μέσα σε δίκτυα που μέχρι πρότινος ήταν σταθερά φιλο-MAGA», είπε. «Η αντίθεση στον Τραμπ εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε ευκαιρία “branding” για δεξιούς influencers.»

Πηγή: skai.gr

