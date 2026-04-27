Διπλωματική ένταση μεταξύ Ουκρανίας και Ισραήλ ξέσπασε τη Δευτέρα. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα ανακοίνωσε ότι το Κίεβο κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ουκρανία για να «ζητήσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων» σχετικά με ένα πλοίο που μετέφερε σιτηρά από την υπό ρωσική κατοχή ουκρανικό έδαφος που επιδιώκει να δέσει στο λιμάνι της Χάιφα, υπό το φως αναφορών ότι παρόμοιες αποστολές σιτηρών είχαν ήδη εκφορτωθεί στο Ισραήλ φέτος.

«Οι φιλικές ουκρανοϊσραηλινές σχέσεις έχουν τη δυνατότητα να ωφελήσουν και τις δύο χώρες και το παράνομο εμπόριο της Ρωσίας με κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά δεν πρέπει να τις υπονομεύσει», γράφει ο Σιμπίχα στο X.

Friendly Ukrainian-Israeli relations have the potential to benefit both countries, and Russia’s illegal trade with stolen Ukrainian grain should not undermine them.



It is difficult to understand Israel’s lack of appropriate response to Ukraine’s legitimate request regarding the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 27, 2026

«Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την έλλειψη κατάλληλης απάντησης του Ισραήλ στο νόμιμο αίτημα της Ουκρανίας σχετικά με το προηγούμενο πλοίο που παρέδωσε κλεμμένα αγαθά στη Χάιφα», γράφει ο Σιμπίχα, αναφερόμενος σε ένα παρόμοιο περιστατικό την περασμένη εβδομάδα.

«Τώρα που ένα άλλο τέτοιο πλοίο έφτασε στη Χάιφα, προειδοποιούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να μην δεχτεί τα κλεμμένα σιτηρά και να βλάψει τις σχέσεις μας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ήδη καλέσει επίσημα τον πρεσβευτή του Ισραήλ στο [Υπουργείο Εξωτερικών] την Τρίτη το πρωί για να του παρουσιάσει τη νότα διαμαρτυρίας μας και να ζητήσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων», καταλήγει ο Σιμπίχα.

Απαντώντας στο ερώτημα X, ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανέφερε ότι «δεν έχουν ακόμη προσκομιστεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς» και λέει ότι «το θέμα θα εξεταστεί».

Dear Minister,

Diplomatic relations, especially between friendly nations, are not conducted on Twitter or in the media.



Allegations are not evidence.

Evidence substantiating the allegations have yet to be provided.

You did not even submit a request for legal assistance before… https://t.co/3pWztyRMyk — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 27, 2026

«Το Ισραήλ είναι ένα κράτος που τηρεί το κράτος δικαίου με ανεξάρτητες αρχές επιβολής του νόμου. Όλες οι ισραηλινές αρχές θα ενεργήσουν σύμφωνα με το νόμο», προσθέτει ο Σάαρ.

Το Ισραήλ διατρέχει τον κίνδυνο διπλωματικής και νομικής απάντησης από το Κίεβο εάν επιτρέψει σε ένα πλοίο που μεταφέρει σιτηρά από την κατεχόμενη από τη Ρωσία Ουκρανία να δέσει στο λιμάνι της Χάιφα, δήλωσε νωρίτερα μια ουκρανική διπλωματική πηγή στο Reuters.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι το πλοίο Panormitis, το οποίο, όπως ανέφερε, μετέφερε σιτηρά από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη που το Κίεβο θεωρεί κλεμμένα, περίμενε άδεια για να δέσει στη Χάιφα.

«Εάν αυτό το πλοίο και το φορτίο του δεν απορριφθούν, διατηρούμε το δικαίωμα να αναπτύξουμε μια πλήρη σειρά διπλωματικών και διεθνών νομικών απαντήσεων», δήλωσε η ουκρανική πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.