Τα κανάλια του Άμστερνταμ γέμισαν με βάρκες γεμάτες κόσμο ντυμένο στα πορτοκαλί τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, καθώς η Ολλανδία γιόρτασε τα 59α γενέθλια του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ.

«Είναι διασκεδαστικό και τρελό και έχει τόσο πολύ κόσμο», δήλωσε ένας κάτοικος του Άμστερνταμ, ο Μκέρβικ Λακμπάγιο.

Οι εορτασμοί της Ημέρας του Βασιλιά έχουν εξελιχθεί σε τουριστική ατραξιόν στην Ολλανδία.

Για τη Μαρία Αντόνια, μια τουρίστρια από τη Βραζιλία, οι εορτασμοί αποτελούν απόδειξη της πολυπολιτισμικότητας της πόλης: «Μπορούμε να δούμε τόσους πολλούς ανθρώπους από διαφορετικά μέρη εδώ», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.