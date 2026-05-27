Το παρασκήνιο πίσω από τα «αμυντικά» πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Σημερινό δημοσίευμα των New York Times εξηγεί, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, γιατί οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν χθες «αμυντικά» τα πλήγματα που προκάλεσαν εναντίον του νότιου Ιράν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν κατά του Ιράν επειδή το προηγούμενο 24ωρο αναλυτές πληροφοριών είχαν εντοπίσει μια σειρά στρατιωτικών ενεργειών της Τεχεράνης που εκτιμήθηκαν ως δυνητικά επικίνδυνες.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν συγκεκριμένα ότι το Ιράν εκτόξευσε drones κοντά σε αμερικανικά πολεμικά πλοία, έστειλε ταχύπλοα για να τοποθετήσουν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ και ενίσχυσε τη δραστηριότητα σε ορισμένες πυραυλικές εγκαταστάσεις του.

Πιο αναλυτικά, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη βύθισαν δύο ταχύπλοα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τα οποία επιχειρούσαν να ποντίσουν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ -μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία, την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει και από όπου, πριν από τον πόλεμο, διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ημερήσιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των επιχειρησιακών ζητημάτων, ανέφεραν επίσης ότι το Ιράν εκτόξευσε drones κοντά σε σχεδόν δύο δωδεκάδες αμερικανικά πολεμικά πλοία που βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα. Τα πλοία αυτά συμμετέχουν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού σε σκάφη που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια.

Παράλληλα, Αμερικανοί στρατιωτικοί αναλυτές εντόπισαν αυξημένη δραστηριότητα σε ορισμένα ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στο Στενό του Ορμούζ, τα οποία θεωρήθηκε ότι απειλούσαν αεροσκάφη που επιχειρούσαν στην περιοχή από βάσεις ξηράς ή αεροπλανοφόρα στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού.

Ως απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν «αμυντικά πλήγματα» εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν «για την προστασία των δυνάμεών μας από απειλές που προέρχονται από ιρανικές δυνάμεις», ανέφερε τη Δευτέρα σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς.

Την Τρίτη, ο Χόκινς αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τις επιθέσεις, παραπέμποντας στην προηγούμενη δήλωσή του ότι «η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει να προστατεύει τις δυνάμεις της, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση». Άλλοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου διέψευσαν ιρανικά δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και ανεξάρτητοι αναλυτές εκτίμησαν επίσης ότι ίσως οι Φρουροί της Επανάστασης δοκίμαζαν τα όρια των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους, καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να σταθεροποιήσουν μια πιθανή συμφωνία που, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Η χθεσινή ανταλλαγή ενεργειών κατέδειξε ότι η στρατηγική της Τεχεράνης δεν έχει αλλάξει, παρά τα νέα πρόσωπα στο καθεστώς και τον καταστροφικό πόλεμο», δήλωσε η Ντάνα Στρόουλ, διευθύντρια ερευνών στο Washington Institute for Near East Policy και πρώην αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή.

«Το καθεστώς εξακολουθεί να προσπαθεί να εμφανιστεί ως διαπραγματευτής καλής πίστης, όμως το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εντοπίστηκε να τοποθετεί νάρκες στο Στενό την ίδια ώρα που η Τεχεράνη φαινόταν να διαπραγματεύεται την αποναρκοθέτησή τους», πρόσθεσε.

Το Ιράν χρησιμοποίησε μικρά σκάφη για να ναρκοθετήσει το Στενό λίγο μετά την έναρξη του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι νάρκες, σε συνδυασμό με την απειλή επιθέσεων από ιρανικά drones και πυραύλους, περιόρισαν δραστικά τη διέλευση πετρελαιοφόρων και άλλων πλοίων, εκτοξεύοντας τις τιμές της ενέργειας και προσφέροντας στην Τεχεράνη σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί και σε άλλα επεισόδια μετά την έναρξη της εκεχειρίας πριν από περίπου έξι εβδομάδες. Ωστόσο, τα πλήγματα της Δευτέρας ενδέχεται να περιπλέξουν περαιτέρω τις ήδη εύθραυστες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Καθώς η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, Αμερικανοί διοικητές δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τις προσπάθειες του Ιράν να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες, τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ και κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία διάρκειας 38 ημερών είχε σοβαρά αποδυναμώσει ή καταστρέψει.

Σύμφωνα με εμπιστευτικές εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν έχει ήδη ανακτήσει πρόσβαση στα περισσότερα πυραυλικά του συγκροτήματα, τους εκτοξευτές και τις υπόγειες εγκαταστάσεις του. Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού ιρανικού ναυτικού, οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να διαθέτουν εκατοντάδες μικρά ταχύπλοα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση ναρκών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί σε ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους η εκτίμηση ότι το Ιράν έχει αποκαταστήσει επιχειρησιακή πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις που διατηρεί κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που θα μπορούσε να απειλήσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τη στενή αυτή θαλάσσια δίοδο.



Πηγή: skai.gr

