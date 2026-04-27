Τουλάχιστον 29 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας επίθεσης ενόπλων στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας Ανταμάουα.

Ένοπλοι εισέβαλαν το απόγευμα της Κυριακής στο Γκουγιάκου και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκοτώνοντας κατοίκους και καταστρέφοντας περιουσίες, σύμφωνα με αφηγήσεις τοπικών αξιωματούχων.

Ο κυβερνήτης Αμάντου Ουμάρου Φίντιρι επιβεβαίωσε τον απολογισμό των νεκρών κατά την επίσκεψή του στο Γκουγιάκου, όπου ενημερώθηκε για την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι οι αρχές συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν ανάλογες επιθέσεις στο μέλλον.

Τα κίνητρα των δραστών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η πολιτεία Ανταμάουα μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών και τζιχαντιστικών οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

