Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Κυριακή ότι αυτό που επρόκειτο να είναι «μια ευχάριστη βραδιά» μετατράπηκε σε χάος από «ένα διεστραμμένο παρανοϊκό άτομο».

Υποστήριξε ότι ο ένοπλος είχε σκοπό να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και «όσο το δυνατόν περισσότερους κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησής του».

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλείται το CBS, οι αρχές εντόπισαν ρητορική κατά του Τραμπ και των χριστιανών στους λογαριασμούς του υπόπτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

Κείμενα του υπόπτου που εξετάζονται από τους ερευνητές αναφέρουν ότι ήθελε να στοχεύσει συγκεκριμένα αξιωματούχους της κυβέρνησης, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος στο CBS News.

Ο δράστης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως Κόουλ Άλεν, απέστειλε ορισμένα από τα γραπτά του σε μέλη της οικογένειάς του πριν από την επίθεση του Σαββάτου, με αποτέλεσμα ένας συγγενής να ειδοποιήσει την αστυνομία. Τα κείμενα αυτά δεν ανέφεραν ρητά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Άλλο μέλος της οικογένειας, που μίλησε στους ερευνητές μετά την επίθεση, ανέφερε ότι ο Άλεν διατύπωνε ακραίες απόψεις και αναφερόταν συχνά σε ένα σχέδιο να κάνει «κάτι» για να διορθώσει τα προβλήματα του σημερινού κόσμου.

Σύμφωνα με συγγενείς, επισκεπτόταν τακτικά σκοπευτήρια για εκπαίδευση στη χρήση όπλων.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι ο Άλεν ήταν μέλος ομάδας με την ονομασία «The Wide Awakes» και είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση «No Kings» στην Καλιφόρνια.

«Στόχος ο Τραμπ και η κυβέρνησή του»

Νωρίτερα ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς είχε ανανακοινώσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του ήταν πιθανότατα οι στόχοι του υπόπτο.

Ο άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας σε σημείο ελέγχου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί. Ο Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο.

«Φαίνεται ότι είχε πράγματι σκοπό να στοχεύσει πρόσωπα που εργάζονται στην κυβέρνηση, πιθανότατα και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος φαίνεται να ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

«Δεν συνεργάζεται με τις αρχές»

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε, επίσης, ότι ο ύποπτος δεν συνεργάζεται ενεργά με τις αρχές.

Ο Μπλανς ανέφερε επίσης ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος διέμενε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου πραγματοποιούνταν η εκδήλωση, και ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον με τρένο, αρχικά από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην πρωτεύουσα.

«Eίχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα»

Ο φερόμενος ως δράστης είχε αγοράσει νόμιμα τα δύο όπλα του το 2023 και το 2025, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών που μίλησε την Κυριακή.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι ο ύποπτος δεν ήταν γνωστός στις αρχές πριν από την επίθεση.

Στο πλαίσιο των συνήθων πρωτοκόλλων ασφαλείας, όλα τα ονόματα των ατόμων που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο ελέγχθηκαν μέσω κυβερνητικών βάσεων δεδομένων, πρόσθεσε η πηγή.

Στον ύποπτο θα απαγγελθούν κατηγορίες τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, χρήση πυροβόλου όπλου και απόπειρα δολοφονίας ομοσπονδιακού αξιωματούχου, ανέφερε ο Μπλανς, προσθέτοντας ότι δεν είναι γνωστό αν υπάρχει σύνδεση με το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους αργά το βράδυ στον Λευκό Οίκο ότι πιστεύει πως ήταν ο στόχος της επίθεσης. Ανέφερε επίσης ότι ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι ο πράκτορας έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με ηγέτες να την καταδικάζουν και να εκφράζουν ανακούφιση που ο Τραμπ και οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, υπογραμμίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία.

