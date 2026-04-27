Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, θα πραγματοποιήσει συνάντηση αυτή την εβδομάδα με θέμα την προεδρική ασφάλεια, μετά από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν από ένοπλο κοντά στην αίθουσα όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και παρευρίσκονταν σε αυτό κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δήλωσε τη Δευτέρα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος στηρίζουν την ηγεσία της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από την αίθουσα του ξενοδοχείου όπου διεξαγόταν το δείπνο της ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Η Γουάιλς αναμένεται να συναντηθεί στις αρχές αυτής της εβδομάδας με την ηγεσία της Μυστικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για να συζητήσουν «πρωτόκολλα και πρακτικές» για σημαντικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Η συνάντηση θα εξετάσει την ανταπόκριση των αρχών ασφαλείας το Σάββατο και θα εξετάσει επίσης «κάθε δυνατή ενέργεια» για τη διατήρηση της ασφάλειας σε μελλοντικές εκδηλώσεις, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

