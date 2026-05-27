Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, καταγράφονται τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις επιχειρήσεις, με επίκεντρο τρεις λέμβους που εντοπίστηκαν. Οι δύο από αυτές αφορούν σε περιοχές νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Τις λέμβους εντόπισε drone της δύναμης Frontex, ενώ σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, σε αυτές επιβαίνουν 41 και 37 άτομα. Η μία λέμβος εντοπίστηκε 33 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων και η δεύτερη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, επίσης νότια των Καλών Λιμένων, στα 37 ν.μ. Η επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των μεταναστών στους Καλούς Λιμένες είναι σε εξέλιξη και σε αυτή συμμετέχει περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Το τρίτο περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά σε λέμβο που εντοπίστηκε 26 ν.μ. νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, επίσης από drone της δύναμης Frontex. Περιπολικό του λιμενικού αυτή την ώρα επιχειρεί για τη διάσωση και μεταφορά στην Αγία Γαλήνη, περίπου 32 ατόμων.

Σύμφωνα με το λιμενικό, ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα, όπου 41 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας, εντοπίστηκε λέμβος στην οποία επέβαιναν 49 άτομα, που μεταφέρθηκαν στο Λιμάνι της Ιεράπετρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.