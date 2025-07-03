Οι συνομιλίες για την υπογραφή από τη Συρία ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ είναι «πρόωρες», δήλωσε την Τετάρτη Σύρος αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται η κρατική τηλεόραση, μετά τη δήλωση του Ισραήλ ότι ενδιαφέρεται για την εξομάλυνση των σχέσεών του με τη Δαμασκό και τη Βηρυτό.

«Οι δηλώσεις που αφορούν την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την ισραηλινή δύναμη κατοχής επί του παρόντος θεωρούνται πρόωρες», τόνισε αυτή η ανώνυμη επίσημη πηγή, την οποία επικαλείται η κρατική τηλεόραση.

«Δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για τη δυνατότητα διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία όσο η κατοχική δύναμη δεν σέβεται πλήρως τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974 και δεν αποσύρεται από περιοχές στις οποίες έχει εισβάλει», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του «ενδιαφέρεται» για την εξομάλυνση των σχέσεών της με τις γειτονικές της χώρες, τη Συρία και τον Λίβανο.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το τμήμα των συριακών Υψιπέδων του Γκολάν που κατέλαβε το 1967 και προσάρτησε το 1981.

Η έκκληση για εξομάλυνση των σχέσεων λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία μείζονων αλλαγών στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, κυρίως μετά την πτώση τον Δεκέμβριο από την εξουσία της Συρίας του Μπασάρ αλ Άσαντ και την αποδυνάμωση της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ του Λιβάνου, μετά τον τελευταίο πόλεμό της με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

