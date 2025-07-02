Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί έως και κατά δύο χρόνια, έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ που, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, κατέστρεψαν και τις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ ανέφερε σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους ότι η επίσημη εκτίμηση είναι «πιθανόν πιο κοντά στα δύο χρόνια».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «εξουδετερώθηκε» από τα κοινά πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.



Πηγή: skai.gr

