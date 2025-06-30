Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Ενδιαφέρον για εξομάλυνση των σχέσεών με Συρία και Λίβανο

Το Ισραήλ ενδιαφέρεται να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τη Συρία και τον Λίβανο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα διαπραγματευθεί για τα Υψίπεδα του Γκολάν, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Ιερουσαλήμ στο πλευρό της Αυστριακής ομολόγου του Μπεάτε Μάινλ- Ράιζινγκερ.

«Το Ισραήλ ενδιαφέρεται να επεκτείνει τον κύκλο της ειρήνης και της εξομάλυνσης των συμφωνιών του Αβραάμ», δήλωσε ο Σάαρ αναφερόμενος στις συμφωνίες που υπέγραψε το 2020 το Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

«Έχουμε συμφέρον να προσθέσουμε χώρες όπως η Συρία και ο Λίβανος, γείτονές μας, στον κύκλο της ειρήνης και της εξομάλυνσης, διατηρώντας τα βασικά συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ωστόσο, ο Σάαρ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία κατέλαβε το 1967 και προσάρτησε το 1981.

«Σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, το Γκολάν θα παραμείνει αναπόσπαστο τμήμα του κράτους του Ισραήλ», υπογράμμισε. «Το Ισραήλ εφαρμόζει τους νόμους του στο Γκολάν εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια» πρόσθεσε.

Τον Μάιο το Reuters είχε μεταδώσει ότι οι νέες αρχές που κατέλαβαν την εξουσία στη Συρία βρίσκονται σε επαφή με το Ισραήλ και είχαν απευθείας συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποτροπή συγκρούσεων.

Τον ίδιο μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στη Σαουδική Αραβία με τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα και του ζήτησε να εξομαλύνει τις σχέσεις της χώρας του με το Ισραήλ, ανακοινώνοντας παράλληλα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος της Δαμασκού.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επεσήμανε την Πέμπτη ότι, μετά τον πόλεμο με το Ιράν, θεωρεί ότι υπάρχει ευκαιρία «να επεκταθούν οι ειρηνευτικές συμφωνίες» που έχει συνάψει η χώρα του με κράτη της περιοχής.

«Πολεμήσαμε με αποφασιστικότητα εναντίον του Ιράν και πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Αυτή η νίκη ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση με εντυπωσιακό τρόπο των ειρηνευτικών συμφωνιών», είχε εξηγήσει.

Παράλληλα ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ εκτίμησε την Κυριακή ότι είναι απαραίτητο το Ισραήλ να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τη Συρία και τον Λίβανο.

«Ο πρόεδρος αλ Σάρα επεσήμανε ότι δεν απεχθάνεται το Ισραήλ και ότι επιθυμεί ειρήνη σε αυτή την πλευρά των συνόρων. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί και με τον Λίβανο. Μια συμφωνία με το Ισραήλ είναι απαραίτητη», δήλωσε μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

