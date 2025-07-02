Κάγια Κάλας: Το Πεκίνο να εξισορροπήσει την εμπορική του σχέση με την ΕΕ

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα στον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ ότι το Πεκίνο πρέπει να εξισορροπήσει εκ νέου την εμπορική του σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προειδοποίησε ότι η υποστήριξη κινεζικών εταιριών στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία θέτει σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

"Κάλεσε επίσης την Κίνα να βάλει τέλος στις στρεβλωτικές πρακτικές της, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών της στις εξαγωγές σπανίων γαιών, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικούς κινδύνους για τις ευρωπαϊκές εταιρίες και θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού", αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

