Συμβουλές για το «πώς να απολύσει άτομα που δεν μας συμπαθούν» έχει ζητήσει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, καθώς προωθεί την αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού του υπουργείου της, το οποίο, όπως έχει παραπονεθεί, «δεν υποχρεούνταν να κάνει και πολλά».

Η Νόεμ επέκρινε τους υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας την Τετάρτη κατά τη διάρκεια δημόσιας συνάντησης που είχε με ομάδα συμβούλων, επισημαίνοντας την ολοένα και πιο τεταμένη σχέση που έχει η ίδια με πολλούς από τους περίπου 250.000 εργαζόμενους του υπουργείου.

Οι δηλώσεις της Νόεμ αποτέλεσαν το έναυσμα για την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, δίνοντας παράλληλα στην ομάδα ανεξάρτητων συμβούλων που θα κάνει συστάσεις για την αναδιάρθρωση του υπουργείου τη δυνατότητα να υιοθετήσει μια επιθετική προσέγγιση.

Η ομάδα αποτελείται από συμμάχους του Τραμπ, όπως ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας Κόρεϊ Λεβαντόφσκι και ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Χένρι ΜακΜάστερ (μέλος των Ρεπουμπλικάνων).

Η Νόεμ ενημέρωσε τα μέλη της ομάδας συμβούλων ότι περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου της «περιτριγυρισμένη από γραφειοκράτες» και θέλει τις συμβουλές τους για το πώς να διαμορφώσει πολιτικές εσωτερικής ασφάλειας που θα διατηρήσουν τη χώρα ασφαλή ακόμα και μετά από 20 χρόνια.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, κατά την άποψη της Νόεμ, είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των υπαλλήλων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) που, όπως είπε, «δεν υποστηρίζουν αυτό που κάνουμε».

Υποστήριξε επίσης ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων του υπουργείου «δεν υποχρεούνταν να κάνει και πολλά» επί της προηγούμενης ηγεσίας, ήτοι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Η Νόεμ έχει εκφράσει ανοιχτά τη δυσπιστία της ως προς το εργατικό δυναμικό του υπουργείο, χρησιμοποιώντας ακόμη και πολυγράφους προκειμένου να εξαλείψει πιθανές διαρροές.

Η εκλεκτή του Τραμπ στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επιδιώκει επίσης την υποβάθμιση ή την κατάργηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και έχει προωθήσει περικοπές σε πολλά άλλα τμήματα του υπουργείο, όπως στην Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών και στο Γραφείο για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τις Πολιτικές Ελευθερίες. Προωθεί επίσης την αναδιοργάνωση του Λιμενικού Σώματος.

Η Νόεμ έχει επαινέσει επίσης τη νέα εποχή που έχει φέρει η κυβέρνηση Τραμπ, δίνοντας έμφαση ιδίως στις αυξημένες προσλήψεις που έχουν γίνει στα τμήματα επιβολής του νόμου που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως η Υπηρεσία Τελωνείων και προστασίας των Συνόρων, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής, η Μυστική Υπηρεσία και το Λιμενικό Σώμα.

«Τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό δείχνει ότι αν επιτραπεί στους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, δίνουν όρκο και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που κάνουμε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νόεμ.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας κάλεσε επίσης τη συμβουλευτική ομάδα να της υποβάλει δημιουργικές συστάσεις για την αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων των τμημάτων που «δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν», χωρίς ωστόσο να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.



Πηγή: The Washington Post

