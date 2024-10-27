Πρόωρες εκλογές σήμερα στην Ιαπωνία - Το κόμμα του πρωθυπουργού Ισίμπα κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία

Άνοιξαν σήμερα οι κάλπες στην Ιαπωνία για τις βουλευτικές εκλογές που προμηνύονται ιδιαίτερα δύσκολες για το κόμμα του νέου πρωθυπουργού της χώρας, τον Σιγκέρου Ισίμπα, καθώς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο.

Ο 67χρονος Ισίμπα προκήρυξε πρόωρες εκλογές λίγο αφού εξελέγη επικεφαλής του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού κόμματος (LDP) και κατά συνέπεια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ελπίζοντας να εκμεταλλευθεί την περίοδο χάριτος για να ενισχύσει την εξουσία του.

Όμως το LDP, που έχει εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο ‘μαύρων ταμείων’, ενδέχεται να μην καταφέρει μαζί με τον κυβερνητικό του εταίρο, το κόμμα Κομέιτο, να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών –233 σε σύνολο 465—στην κάτω βουλή, σύμφωνα με πολλές δημοσκοπήσεις.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα είναι πρωτοφανές στην ιστορία του κόμματος, το οποίο έχει καταφέρει να παραμείνει στην εξουσία σχεδόν και τα 69 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ο Ισίμπα διαβεβαίωσε χθες Σάββατο στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Τόκιο ότι το LDP επιθυμεί «να επανεκκκινήσει με νέες βάσεις ως ένα κόμμα αμερόληπτο, δίκαιο και ειλικρινές».

Υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους «μια νέα Ιαπωνία», παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του ενίσχυσης της ασφάλειας και της άμυνας, στήριξης των νοικοκυριών με μικρά εισοδήματα και αναγέννησης της ιαπωνικής επαρχίας.

Αλλά το LDP δεν έχει καταφέρει να γυρίσει σελίδα μετά το σκάνδαλο σχετικά με τη χρηματοδότησή του, το οποίο συνέβαλε στην πτώση της δημοτικότητας του προηγούμενου πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα.

Αν και ο Ισίμπα δεσμεύθηκε να μη στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία στελεχών του LDP που κατηγορούνταν στο πλαίσιο του σκανδάλου, η εφημερίδα Asahi έγραψε ότι το κόμμα έδωσε 20 εκατ. γεν (122.000 ευρώ) σε τοπικές ομάδες που διοικούνται από αυτά τα στελέχη, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ισίμπα ενδέχεται να αποχωρήσει αμέσως από τη θέση του, αν το κόμμα του χάσει στις εκλογές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ήττα. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει ο Ιάπωνας πρωθυπουργός που έμεινε για λιγότερο καιρό στο πόστο του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το ρεκόρ προς το παρόν έχει ο Ναρουχίκο Χιγκασικούνι, με 54 ημέρες στην πρωθυπουργία το 1945. Ο Ισίμπα βρίσκεται σήμερα στην 26η ημέρα της θητείας του.

Οι υποψήφιοι στις σημερινές εκλογές είναι 1.344, εκ των οποίων μόνο το 23,4% είναι γυναίκες. Αν και το ποσοστό είναι ιδιαίτερα μικρό, πρόκειται για αριθμό ρεκόρ σε μια χώρα όπου οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων είναι μεγάλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.