Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι βομβάρδισαν κέντρο διοίκησης της Χαμάς, το οποίο βρισκόταν σε συγκρότημα που λειτουργούσε στο παρελθόν ως σχολείο, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η Χαμάς χρησιμοποιούσε το συγκρότημα για «σχεδιασμό και εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των ενόπλων δυνάμεων και του κράτους του Ισραήλ», αναφέρει η σχετική ανάρτηση των IDF στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τη συγκεκριμένη αναφορά.

Ο ισραηλινός στρατός επισημαίνει πως έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για τους αμάχους προτού εξαπολύσει αυτό το «πλήγμα ακριβείας», ενώ δεν δημοσιοποίησε πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες.

Οι IDF υπογραμμίζουν πως πρόκειται για «άλλη μια απόδειξη της συστηματικής κατάχρησης μη στρατιωτικών υποδομών από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εξαιτίας των οποίων εκατοντάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας αποτέλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 εναντίον του Ισραήλ, με απολογισμό περίπου 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ με στόχο την εξάλειψη της Χαμάς έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 42.000 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

