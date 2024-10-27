Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εξέφρασε αργά το βράδυ του Σαββάτου τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των τεσσάρων στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της χώρας του.

«Αυτά τα τέκνα του Ιράν θυσιάστηκαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενα την πατρίδα», ανέφερε και προειδοποίησε τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας με νέες επιθέσεις.

«Οι εχθροί του Ιράν πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γενναίοι (στρατιώτες) παραμένουν ατρόμητοι φρουροί της πατρίδας τους και θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε ανοησία με διακριτικότητα και ευφυΐα», έγραψε ο Πεζεσκιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

