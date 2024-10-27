Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην ανταποδώσει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Συμπλήρωσε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, χθες Σάββατο, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που προκύπτουν για αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει το λάθος να ανταποδώσει τα ισραηλινά πλήγματα», τα οποία θα πρέπει να σηματοδοτήσουν τον τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.