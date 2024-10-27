Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει το λάθος να ανταποδώσει τα ισραηλινά πλήγματα, προειδοποιεί ο Λόιντ Όστιν

«Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει το λάθος να ανταποδώσει τα ισραηλινά πλήγματα», τα οποία θα πρέπει να σηματοδοτήσουν τον τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Δηλώσεις του αμερικανού υπουργού Άμυνας

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην ανταποδώσει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Συμπλήρωσε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, χθες Σάββατο, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που προκύπτουν για αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει το λάθος να ανταποδώσει τα ισραηλινά πλήγματα», τα οποία θα πρέπει να σηματοδοτήσουν τον τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ πλήγματα Ιράν δηλώσεις Λόιντ όστιν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark