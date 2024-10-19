Άνδρας συνελήφθη σήμερα στο Τόκιο, καθώς φέρεται να εκσφενδόνισε κοκτέιλ μολότοφ εναντίον της έδρας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), οκτώ ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, ο ένας από τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς πέτυχε όχημα μονάδας αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας, όμως η φωτιά σβήστηκε γρήγορα και ουδείς τραυματίστηκε.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, η ιαπωνική αστυνομία δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή αμέσως.

Ο ύποπτος, κατά τα πρώτα στοιχεία σαραντάρης, αποπειράθηκε επίσης να εισβάλει με το αυτοκίνητό του στον περίβολο του γραφείου του πρωθυπουργού, αλλά δεν μπόρεσε εξαιτίας μπαριέρας και συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με το NHK.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε λίγο πριν από τις 06:00 (τοπική ώρα· 00:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Asahi και άλλα ΜΜΕ, μέσα στο αυτοκίνητο του υπόπτου βρέθηκαν αρκετά πλαστικά δοχεία.

Μόλις ανέλαβε πρωθυπουργός, μετά τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές του ΦΔΚ, ο Σιγκέρου Ισίμπα προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές για την 27η Οκτωβρίου.

Τα βίαια εγκλήματα γενικά παραμένουν ιδιαίτερα σπάνια στην Ιαπωνία. Όμως η χώρα παραμένει σοκαρισμένη μετά τη δολοφονία το 2022 του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, στη μέση του δρόμου, ενώ μιλούσε σε προεκλογική εκδήλωση, από άνδρα εφοδιασμένο με αυτοσχέδιο όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

