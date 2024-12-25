Πρώην σύμβουλος ασφαλείας του Τραμπ: Πολύ πιθανή μια διεθνής κρίση στη θητεία του

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε με μελανά λόγια για την προσωπικότητα του εκλεγμένου προέδρου και προειδοποίησε τον πλανήτη ότι αυτή τη φορά, κατά την δεύτερη θητεία του, είναι «πολύ πιο πιθανή» μια διεθνής κρίση.

Ο Μπόλτον, ο οποίος υπηρέτησε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ από το 2018 έως το 2019, δήλωσε στον Guardian ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει «αδυναμία εστίασης» και βασίζει τις αποφάσεις του σε προσωπικές σχέσεις και «αναλαμπές».

«Δεν έχει φιλοσοφία, δεν ασκεί πολιτική όπως την αντιλαμβανόμαστε, δεν έχει στρατηγική εθνικής ασφάλειας» είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι τυπικός Τραμπ: είναι όλα καυχησιολογία», δήλωσε ο Μπόλτον. «Ο κόσμος είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι ήταν στην πρώτη θητεία του όταν η μόνη πραγματική κρίση που είχαμε ήταν η πανδημία του Covid».

«Αλλά ο κίνδυνος μιας διεθνούς κρίσης της μορφής του 19ου αιώνα είναι πολύ πιο πιθανός σε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ. Δεδομένης της ανικανότητας του Τραμπ να επικεντρωθεί στη συνεκτική λήψη αποφάσεων, ανησυχώ πολύ για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό».

«Δεν έχει τα προσόντα για την θέση»

Ο 45ος πρόεδρος «θα μπορούσε να είναι γοητευτικός», παραδέχτηκε ο Μπόλτον, αναφερόμενος στις προσωπικές σχέσεις του Τραμπ με αυταρχικούς όπως ο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας και ο Ρώσος Βλαντιμίρ Πούτιν.

« Αλλά δεν είχε την απαιτούμενη ικανότητα για τη θέση (του προέδρου) και δείχνει κατάφωρη περιφρόνηση για την ενημέρωση εθνικής ασφάλειας που λαμβάνουν καθημερινά οι πρόεδροι» είπε.

Μιλώντας για τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για την θέση του προέδρου των ΗΠΑ, ο Μπόλτον «καίει» τον Τραμπ: «Δεν γνωρίζει πολλά για την εξωτερική πολιτική. Δεν διαβάζει πολύ. Διαβάζει εφημερίδες από καιρό σε καιρό, αλλά τα ενημερωτικά έγγραφα δεν τα διαβάζει σχεδόν ποτέ γιατί δεν πιστεύει ότι είναι σημαντικά. Πιστεύει ότι το να κοιτάζει τον άλλον απέναντι από το τραπέζι στα μάτια και κάνουν μια συμφωνία, είναι το σημαντικό».

Ο Μπόλτον αποχώρησε από την κυβέρνηση Τραμπ τον Σεπτέμβριο του 2019, λέγοντας ότι έφυγε μετά από μήνες διαφωνίας με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

«Αυτό που πίστευα ήταν ότι, όπως κάθε Αμερικανός πρόεδρος πριν από αυτόν, το βάρος των ευθυνών, σίγουρα στην εθνική ασφάλεια, η σοβαρότητα των θεμάτων που αντιμετώπιζε, οι συνέπειες των αποφάσεών του, θα πειθαρχούσε τη σκέψη του, με τρόπο που θα παρήγαγε σοβαρά αποτελέσματα. Αποδείχθηκε ότι έκανα λάθος. Η πνευματική πειθαρχία δεν ήταν στο λεξιλόγιο του Τραμπ» είπε ο 76χρονος Μπόλτον.

