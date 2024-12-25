Ο οργανωτής ενός από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα φεστιβάλ στο νότιο Μεξικό έπεσε νεκρός από πυρά, όπως και δεύτερος άνδρας, εν μέσω χορού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Μαρτίν Ραμίρες Ρουίς, ο διευθυντής της χριστουγεννιάτικης μεγάλης γιορτής της Τσιλπανσίνγκο, της πρωτεύουσας της πολιτείας Γκερέρο, δολοφονήθηκε από εκτελεστές που είχαν παρεισφρήσει στο πλήθος των χορευτών και τον πυροβόλησαν σχεδόν εξ επαφής.

Ούτε η πολιτειακή εισαγγελία, ούτε οι τοπικές αρχές κατονόμασαν το δεύτερο θύμα.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν κάθε χρόνο στο παραδοσιακό φεστιβάλ της παραμονής των Χριστουγέννων, που οργανώνεται εδώ και δυο αιώνες και συμπεριλαμβάνει περίπατο με τα πόδια στους δρόμους της πόλης.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ανακοινώθηκε πως ακυρώνονται μετά τον φόνο, σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ.

Η Τσιλπανσίνγκο έχει μετατραπεί σε θέατρο φρικιαστικών εγκλημάτων τους τελευταίους μήνες, μ’ ένα από τα πιο μακάβρια να διαπράττεται τον Οκτώβριο, όταν ο δήμαρχός της, ο Αλεχάντρο Άρκος, 43 ετών, βρέθηκε αποκεφαλισμένος, με το κεφάλι του βαλμένο πάνω σε αυτοκίνητο, μόλις έξι ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Τον Νοέμβριο, τα πτώματα ένδεκα ανθρώπων, που ήταν ανάμεσα σε 17 ανθρώπους που είχαν απαχθεί έναν μήνα νωρίτερα, βρέθηκαν τεμαχισμένα.

Οι αρχές αποδίδουν την έξαρση της βίας στη δράση τοπικής συμμορίας, γνωστής με την ονομασία Λος Αρντίγιος (σ.σ. «Οι Σκίουροι»), που επιδίδεται ιδίως σε εκβιάσεις, απαγωγές και διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

