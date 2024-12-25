Παναμάς: «Τραμπ, κάτω τα χέρια από τη Διώρυγα» φώναξαν διαδηλωτές - Βίντεο

Περίπου εκατό άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Τρίτη μπροστά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στον Παναμά, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως η χώρα του θα ξαναπάρει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά αν δεν μειωθούν τα κόστη διέλευσης για τα αμερικανικά πλοία.

«Τραμπ, ζώο, κάτω τα χέρια από τη Διώρυγα», φώναζαν ρυθμικά διαδηλωτές, που έκαψαν πορτρέτα του Ρεπουμπλικάνου και της αμερικανίδας πρεσβεύτριας στον Παναμά, Μαρί Κάρμεν Απόντε.

Anti-US protests are breaking out in Panama following Trump’s threat to invade the Panama Canal. Unions, who organized the rally yesterday, say that they will defend their country no matter the cost. pic.twitter.com/lLIN2g14Tr — red. (@redstreamnet) December 24, 2024

Συνθήματα όπως «όποιος πουλάει τη Διώρυγα, πουλάει τη μάνα του», «έξω ο γκρίνγκο εισβολέας», «μια γη, μια σημαία», ακούστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, στην οποία κάλεσαν συνδικάτο εργαζομένων στις κατασκευές και τοπικές οργανώσεις της αριστεράς.

Σε πλακάτ που κράταγαν διαδηλωτές διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «Ντόναλντ Τραμπ, δημόσιος κίνδυνος για τον Παναμά».

Δεν υπήρξαν επεισόδια στη διαδήλωση μπροστά στην πρεσβεία, που φρουρούσαν περίπου είκοσι αστυνομικοί.

Protesta contra Donald Trump en la capital de Panamá



Luego que el presidente electo de Estados Unidos manifestara su intención de exigir la devolución del canal interoceanico al gobierno de Panamá, miembros de varios sindicatos de trabajadores quemaron su imagen y banderas… pic.twitter.com/hi2upHriOe — VPItv (@VPITV) December 24, 2024

Η Διώρυγα του Παναμά κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ κι εγκαινιάστηκε το 1914. Πέρασε στα χέρια του Παναμά την 31η Δεκεμβρίου 1999, δυνάμει συμβάσεων που είχαν υπογράψει το 1977 ο αμερικανός πρόεδρος την εποχή, ο Τζίμι Κάρτερ, κι ο εθνικιστής ηγέτης της χώρας της κεντρικής Αμερικής Ομάρ Τορίχος.

«Ο Παναμάς είναι εθνικά κυρίαρχος, υπάρχει μια διώρυγα και είναι παναμαϊκή, ο Ντόναλντ Τραμπ με το ιμπεριαλιστικό του παραλήρημα δεν μπορεί να διεκδικήσει ούτε εκατοστό εδάφους του Παναμά», τόνισε ο ηγέτης του συνδικάτου των κατασκευών Σαούλ Μέντες.

«Ο λαός (του Παναμά) έχει δείξει πως είναι ικανός να ανακτήσει το έδαφός του και δεν θα επιτρέψουμε να εκχωρηθεί ποτέ ξανά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο διαδηλωτής, ο Χόρχε Γκουσμάν.

Το Σάββατο, ο κ. Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας υποδομής που συνδέει δυο ωκεανούς αν η αρχή της διώρυγας δεν μειώσει τα διόδια που πληρώνουν αμερικανικά πλοία.

Αν ο Παναμάς δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την «ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία» της θαλάσσιας οδού αυτής, «θα απαιτήσουμε η Διώρυγα του Παναμά να μας επιστραφεί, πλήρως και χωρίς καμιά αμφισβήτηση», διεμήνυσε μέσω Truth Social.

Τα τέλη διέλευσης καθορίζονται βάσει του όγκου και του είδους του φορτίου των πλοίων, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης τους.

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος κατηγόρησε εξάλλου την Κίνα πως ελέγχει τη λειτουργία της Διώρυγας, μολονότι τη διαχειρίζεται ανεξάρτητη αρχή του Παναμά, αυτόνομος δημόσιος οργανισμός.

«Η εθνική κυριαρχία της χώρας μας και η διώρυγά μας δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση», ήταν η αντίδραση του προέδρου του Παναμά, του Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, που έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση την οποία προσυπέγραψαν επίσης τρεις προκάτοχοί του.

