Προετοιμασία ενός «Live Aid» για την Ουκρανία στο Γουέμπλεϊ αποκαλύπτει η Sun

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνεννοήσεις για την πραγματοποίηση μίας συναυλίας φιλανθρωπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση των Ουκρανών πολιτών, αποκαλύπτει η Sun.

Θα πρόκειται για συναυλία στα πρότυπα του ιστορικού Live Aid, που είχε διοργανωθεί στο ίδιο γήπεδο του Λονδίνου για τους πληγέντες από το λιμό την Αιθιοπία το 1985.

Η βρετανική εφημερίδα γράφει πως η συναυλία προγραμματίζεται για τις 24 Ιουνίου, με τα πιο διάσημα ονόματα της ροκ και ποπ μουσικής σκηνής να έχουν προσεγγιστεί για να λάβουν μέρος.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι U2, οι Rolling Stones, οι The Killers, η Pink, από τους οποίους φέρεται να έχει ήδη ζητηθεί να συμμετάσχουν, ενώ πολύ πιθανό είναι πρόσκληση να απευθυνθεί επίσης στον σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, στην Αντέλ, στη Florence and the Machine και στον Νόελ Γκάλαχερ.

Πηγή της εφημερίδας δηλώνει ότι «θα είναι μία τεράστια εκδήλωση» που θα προβληθεί τηλεοπτικώς σε όλο τον κόσμο.

Όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή, «είναι κάτι που εδώ και καιρό θέλαμε να γίνει, αλλά τώρα έχει βρεθεί μια ημερομηνία και έχει κλειστεί το στάδιο Γουέμπλεϊ - οι προσκλήσεις για συμμετοχή φεύγουν μαζικά και ταχύτατα προς τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου».

Η εκτίμηση των επίδοξων διοργανωτών είναι ότι μια εκδήλωση αυτού του μεγέθους θα μπορούσε ακόμα και να επιτείνει την πολιτική πίεση επί του Πούτιν.

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διοργάνωση είναι πως την ίδια περίοδο θα είναι σε εξέλιξη το μεγάλο και δημοφιλέστατο ετήσιο φεστιβάλ του Γκλάστονμπρι, στο οποίο έχουν ήδη δεσμευθεί μεγάλοι ροκ και ποπ σταρ, όπως ο σερ Έλτον Τζον, οι Arctic Monkeys και οι Guns n' Roses.

Μεταξύ των διοργανωτών αναφέρεται η γνωστή εταιρεία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Livewire Pictures.



