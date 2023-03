Χάος σε πτήση της Southwest: Η καμπίνα γέμισε με καπνό και οι επιβάτες ταξίδευαν με μάσκες οξυγόνου (video)

Μια πτήση της Southwest Airlines προς τη Φλόριντα «λαχτάρισε» τους επιβάτες, αφού ένα πουλί χτύπησε έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα η καμπίνα να γεμίσει καπνό. Η πτήση 3923 από την Αβάνα στο Φορντ Λόντερντεϊλ αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση αμέσως μετά την απογείωση, την Κυριακή 3 Μαρτίου, όταν ένας κινητήρας έπιασε φωτιά.

Φωτογραφίες και βίντεο από το αεροσκάφος δείχνουν πανικόβλητους επιβάτες να έχουν πνιγεί στον καπνό με τις μάσκες οξυγόνου κατεβασμένες και γονείς να προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.



Ο επιβάτης Στίβεν Ροντρίγκεζ δήλωσε στο NBC 6 ότι ακούστηκε «ένα μεγάλο μπουμ, σαν έκρηξη, πριν η καμπίνα αρχίσει να γεμίζει με καπνό και ανάψει ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης». Και συνέχισε: «Τα μάτια μου έγιναν πολύ κόκκινα. Το στήθος μου άρχισε να καίγεται».



Με μόνο έναν κινητήρα να λειτουργεί στο Boeing 737, μια ηρωική γυναίκα πιλότος πραγματοποίησε ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Jose Marti της Κούβας.

#Southwest Boeing 737 MAX 8 (N8792Q) flight #WN3923 from #Havana to #FortLauderdale experienced a bird strike to an engine and the aircraft's nose shortly after takeoff, the aircraft safely returned back at Havana Jose Marti int'l Airport.#cuba #Boeing #737MAX #SouthwestAir pic.twitter.com/hdz2AfXjRO