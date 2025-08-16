Η μεγάλη πρόκληση του Τραμπ: Να καθίσουν Πούτιν και Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι

Η πιθανότητα να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποτελεί την επόμενη μεγάλη δοκιμασία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος συνεχίζει να αρνείται τη νομιμότητα του Ουκρανού ηγέτη και θέτει προϋποθέσεις που ουσιαστικά του δίνουν διαπραγματευτικό χαρτί.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, o Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριών ετών αρνούμενος τη νομιμότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας. Και έτσι, ίσως όχι τυχαία, ενώ ο Τραμπ βγήκε από τη σύνοδο στην Αλάσκα υποσχόμενος μια μελλοντική τριμερή συνάντηση, το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι το θέμα συζητήθηκε καν.

Μια τέτοια συνάντηση «δεν έχει καμία σημασία για τον διακανονισμό», είπε το Σάββατο στο CNN ένας Ρώσος δημοσιογράφος.

«Είναι απλώς μια φωτογραφία… αλλά αν η φωτογραφία είναι απαραίτητη – θα την κάνουμε. Όμως δεν έχει καμία σχέση με τα βασικά ζητήματα και την πραγματική διευθέτηση», είπε.

Πέρυσι, ο Πούτιν εκμεταλλεύτηκε την ακύρωση των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία στο τέλος της πενταετούς θητείας του Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον ουκρανικό νόμο, οι εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν υπό στρατιωτικό νόμο, τον οποίο η Ουκρανία επέβαλε μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Αλλά με ποιον να διαπραγματευτούμε;» ρώτησε ο Πούτιν. «Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι η νομιμότητα του εν ενεργεία αρχηγού του κράτους έχει λήξει».

Μια εβδομάδα πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας, ο Ρώσος ηγέτης επέμεινε ότι δεν έχει «τίποτα εναντίον» του να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά «ορισμένες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται γι’ αυτό».

Οι προϋποθέσεις αυτές, αν κρίνει κανείς από το ρωσικό «ειρηνευτικό μνημόνιο» που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, μπορεί να περιλαμβάνουν τη συμφωνία της Ουκρανίας να διεξαγάγει εκλογές πριν από την υπογραφή συνθήκης ειρήνης. Είναι μια προσπάθεια να υποβαθμιστεί ο Ζελένσκι σε διαπραγματευτικό χαρτί.

Ο πρώην Ρώσος διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ λέει ότι ο Πούτιν θα προχωρήσει στη συνάντηση αν θεωρεί ότι θα πετύχει ειρήνη με τους δικούς του όρους. «Σε αντίθεση με τον Τραμπ και την Ευρώπη, ο Πούτιν ενδιαφέρεται για αποτέλεσμα, όχι για ένα σόου με μηδενική απόδοση», είπε στο CNN.

«Τη στιγμή που ο Ζελένσκι θα παραδοθεί, τότε είναι απολύτως νόμιμος ξανά», είπε ο Μποντάρεφ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.