Η Ινδία χαιρετίζει τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και εκτιμά την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη συνάντηση, δήλωσε το Σάββατο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδία, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και η διπλωματία. Ο κόσμος θέλει να δει ένα σύντομο τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ραντίρ Τζάισβαλ.

Πηγή: skai.gr

