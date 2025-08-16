Ευρωπαίος αξιωματούχος στο CNN: Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να βγαίνει από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο πιστεύοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι δεκτικός στην ιδέα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής, δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στο CNN, που έχει γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Τραμπ νωρίτερα με Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει επίσημα για το ζήτημα.

Σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής θα συμμετείχαν ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο.

Πηγή: skai.gr

