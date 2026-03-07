Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: Οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις δεν θα απολαύσουν την ειρήνη

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στο X ότι οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «δεν θα απολαύσουν την ειρήνη».

Είπε επίσης ότι η επίθεση κατά του εργοστασίου αφαλάτωσης του Qeshm, για την οποία ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε νωρίτερα τις ΗΠΑ, «πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη μιας από τις αεροπορικές βάσεις στις νότιες γειτονικές χώρες».

«Αυτό το κατάφωρο έγκλημα θα λάβει ανάλογη απάντηση. Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή έχουν γίνει πλατφόρμες για επιχειρήσεις κατά του Ιράν», πρόσθεσε. «Η προέλευση κάθε επίθεσης είναι ο προορισμός της απάντησής μας», επεσήμανε.

The defense policies of the Islamic Republic of Iran are consistent, based on the guidelines of our martyred Imam.



As long as the presence of U.S. bases in the region continue, the countries will not enjoy peace.



Iranian officials and people are united on this principle. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 7, 2026

