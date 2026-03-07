Λογαριασμός
Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: Οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις δεν θα απολαύσουν την ειρήνη

«Η επίθεση κατά του εργοστασίου αφαλάτωσης του Qeshm, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη μιας από τις αεροπορικές βάσεις στις νότιες γειτονικές χώρες»

Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στο X ότι οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «δεν θα απολαύσουν την ειρήνη».

Είπε επίσης ότι η επίθεση κατά του εργοστασίου αφαλάτωσης του Qeshm, για την οποία ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε νωρίτερα τις ΗΠΑ, «πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη μιας από τις αεροπορικές βάσεις στις νότιες γειτονικές χώρες».

«Αυτό το κατάφωρο έγκλημα θα λάβει ανάλογη απάντηση. Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή έχουν γίνει πλατφόρμες για επιχειρήσεις κατά του Ιράν», πρόσθεσε. «Η προέλευση κάθε επίθεσης είναι ο προορισμός της απάντησής μας», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

