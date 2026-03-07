Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Είμαστε σε πόλεμο

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτών, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε «περίοδο πολέμου», στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του από την έναρξη της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Απευθύνοντας μήνυμα στους τραυματίες από τις επιθέσεις, τόνισε ότι τα ΗΑΕ θα εκπληρώσουν το καθήκον τους απέναντι στη χώρα, τον λαό και τους κατοίκους της, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Άμπου Ντάμπι.

Σημείωσε επίσης ότι τα ΗΑΕ έχουν «παχιά δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία».

Πηγή: skai.gr

