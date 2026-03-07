Συνεχίζεται για 8η ημέρα η κρίση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να σφυροκοπά την Τεχεράνη από τα ξημερώματα, και το Ιράν να απαντά με πυραύλους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις «ευρείας κλίμακας» εναντίον της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ επλήγη και το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ.

Παράλληλα, ακούστηκαν εκρήξεις στο Ντουμπάι και στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν», όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Δείτε εδώ διαδραστικό χάρτη των επιχειρήσεων στο Ιράν

Δείτε live όλες τις εξελίξεις:

