Πρόεδρος Ευρωκοινοβουλίου: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται σθεναρά ενάντια στη διαφθορά, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε οποιεσδήποτε εν εξελίξει έρευνες παρά μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε συνεργαστεί και θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την πορεία της δικαιοσύνης» λέει η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.



At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.



We'll do all we can to assist the course of justice.