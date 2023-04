Επίσημο: Ο Χάρι θα παρευρεθεί στη στέψη του Κάρολου αλλά χωρίς τη Μέγκαν

Μέχρι και σήμερα το πρωί, εκκρεμούσε ένα πολ΄θ βασικό ζήτημα που έπρεπε να επιλυθεί πριν την στέψη του βασιλιά Κάρολου σε σχεδόν τρεις εβδομάδες: η παρουσία ή όχι του «αυτοεξόριστου» πρίγκιπα Χάρι - κατά προτίμηση μόνου του, χωρίς την σύζυγό του.

Τελικά, σήμερα ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ ότι ο Χάρι θα παραστεί τελικά τον επόμενο μήνα στη στέψη του πατέρα του, όχι όμως και η σύζυγός του.

