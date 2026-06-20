O Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και ο Γερμανός συντηρητικός

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε πολιτικό σκάνδαλο εξελίσσεται η αποκάλυψη για τη μακροχρόνια σχέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU, Γενς Σπαν, με τον ακροδεξιό επιχειρηματία Πέτερ Τιλ.

Ο Πέτερ Τιλ, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός επιχειρηματίας, είναι υποστηρικτής του κινήματος MAGA και του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και βασικός χρηματοδότης του Τζει Ντι Βανς.

Ο Τιλ είναι ιδρυτής της πλατφόρμας PayPal και δραστήριος στον χώρο των τεχνολογιών, ιδίως με το λογισμικό παρακολούθησης Palantir, που διχάζει τη Γερμανία λόγω της πρόθεσης του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ να το χρησιμοποιήσει στην ομοσπονδιακή αστυνομία.

Σε πολιτικό σκάνδαλο εξελίσσεται η αποκάλυψη για τη μακροχρόνια σχέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU, Γενς Σπαν με τον «σκοτεινό» ακροδεξιό επιχειρηματία Πέτερ Τιλ.Ο γερμανικής καταγωγής Αμερικανός επιχειρηματίας, Πέτερ Τιλ, αποτελεί μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Οπαδός του MAGA κινήματος και σταθερός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, βασικός χρηματοδότης του Τζει Ντι Βανς, ασπάζεται επίσης θεωρίες Αποκάλυψης, Αρμαγεδόννα και καθόδου του «Αντίχριστου» στη γη. Μάλιστα για αυτά τα θέματα ήθελε να μιλήσει σε εκδήλωση στο φετινό φεστιβάλ της Βιέννης, εμφάνιση που ακυρώθηκε μετά από διαμαρτυρίες.



Από το PayPal στο Palantir

Πηγή: Deutsche Welle

Είναι ο ιδρυτής της πλατφόρμας PayPal, μονίμως δραστήριος στον χώρο των τεχνολογιών, ενώ «σημαία» του είναι το λογισμικό παρακολούθησης Palantir, το οποίο διχάζει τελευταία τη Γερμανία, εξαιτίας της πρόθεσης του υπουργού Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, να το χρησιμοποιήσει για την ομοσπονδιακή αστυνομία της χώρας, κάτι που τον έχει φέρει σε αντιπαράθεση με τις κυβερνήσεις αρκετών γερμανικών κρατιδίων.Ο Τιλ ήταν επίσης αυτός που είχε «δώσει δουλειά» στον συντηρητικό πρώην καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, όταν αυτός είχε αναγκαστεί σε παραίτηση το 2021 λόγω σωρείας σκανδάλων. Τότε ο Τιλ είχε προσλάβει τον Κουρτς ως «σύμβουλο παγκόσμιας στρατηγικής», μια κίνηση που είχε προκαλέσει πολλά σχόλια, αφού αποτελούσε ένα είδος πολιτικής στήριξης και ιδιότυπης άφεσης αμαρτιών του Αυστριακού.Ο Τιλ έχει επενδύσει και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και αποκομίζει άμεσα κέρδη για τις εταιρείες του από τις ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά των μεταναστών ή από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.Μια μακροχρόνια σχέσηΣύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου γερμανικούνδικτύου ZDF, oι αποκαλύψεις για τη σταθερή και μακροχρόνια σχέση του Τιλ με τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, Γενς Σπαν, δείχνουν τώρα ότι η διατλαντική αυτή σχέση του θεωρητικού της αμερικανικής Ακροδεξιάςμε συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη είναι βαθύτερη από όσο πολλοί γνώριζαν. Η υπόθεση συγκεντρώνει όλες τις προδιαγραφές για να εξελιχθεί σε πολιτικό σκάνδαλο και φέρνει σε δυσχερή θέση τον Σπαν. Επανέφερε στη μνήμη πολλών τη δήλωση που είχε κάνει πριν από ένα χρόνο ο Σπαν προκαλώντας εσωκομματικό αλλά και ενδοκυβερνητικό ζήτημα ότι η ακροδεξιά AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται στη Βουλή σαν ένα κόμμα όπως όλα τα άλλα.Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι ο Σπαν, εκπρόσωπος της πιο συντηρητικής πτέρυγας της Χριστιανοδημοκρατίας, ήταν ένας σταθερός επισκέπτης στον περίφημο «Διάλογο» μια ετήσια συνάθροιση ομοϊδεατών, που διοργανώνει ο Τιλ από το 2006 και μετά, με τη συμμετοχή πολιτικών, επιχειρηματιών αλλά και θεωρητικών του νεοσυντηρητικού έως ακροδεξιού χώρου υπό συνθήκες μυστικότητας.Τουλάχιστον πέντε συμμετοχέςΕκπρόσωπος της CDU επιβεβαίωσε ότι ο Σπαν συμμετείχε σε τουλάχιστον πέντε τέτοιες συναντήσεις: 2018 στην Ιρλανδία, 2019 στην Ιταλία, 2022 στην Πορτογαλία, 2023 στην Ισπανία και 2024 στη Γερμανία. Κάποια από αυτά τα έτη συμπίπτουν με την περίοδο που ήταν υπουργός Υγείας (2018-2021), μια θητεία που έχει συνδεθεί με αρκετά γκρίζα σημεία, όπως για παράδειγμα η προμήθεια μασκών κατά την περίοδο της πανδημίας.Η εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε σε ποιες ακριβώς συναντήσεις μπορεί να συμμετείχε ο Σπαν. «Η ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων είναι σημαντική για αυτόν και επίσης συνεισφέρει τακτικά ενεργά ως ομιλητής ή μέλος πάνελ όταν προσκαλείται», αναφέρει η δήλωση της εκπροσώπου.Στο ερώτημα σχετικά με το αν αυτό σήμαινε ότι ο Σπαν, όχι μόνο παρακολούθησε τις εκδηλώσεις του Τιλ ως συμμετέχων, αλλά συμμετείχε ενεργά και ως ομιλητής ή μέλος πάνελ δεν απαντήθηκε. Το περιοδικό Wired ανέφερε ότι τα τέλη συμμετοχής για μια εκδήλωση το 2022 ξεπέρασαν τα 16.000 δολάρια. Στην περίπτωση του Σπαν, η εκπρόσωπος ανέφερε διαφορετικά αρκετά μικρότερα ποσά. Ο Γερμανός πολιτικός φέρεται να απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση για τον φετινό «Διάλογο», που θα γίνει τον Αύγουστο στην Ιρλανδία.Μια λίστα με 113 ονόματαΟι αποκαλύψεις ξεκίνησαν από την έρευνα μιας Ελβετίδας χάκερ που δημοσίευσε την περασμένη Τρίτη τις πρώτες πληροφορίες και μια λίστα με 113 ονόματα μετεχόντων στις δραστηριότητες του «Διαλόγου». Ακολούθησαν έρευνες από ΜΜΕ όπως τα περιοδικά Wired και Correctiv, αλλά και από τη γερμανική τηλεόραση ZDF.Όπως σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ: «Οι εμπιστευτικές συναντήσεις ομάδων συζήτησης για διάφορα εξειδικευμένα θέματα δεν είναι ασυνήθιστες στην πολιτική και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ άτυπων ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, άσκησης πίεσης (Lobby) και συνωμοτικών σχεδίων είναι συχνά θολή.Για να αξιολογηθεί εάν σε τέτοιες συναντήσεις επιδιώχθηκαν πολιτικά ή νομικά αμφισβητήσιμοι στόχοι, απαιτείται περισσότερη γνώση των γεγονότων. Αυτή η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό αυτήν τη στιγμή». Οι περισσότεροι από αυτούς που τα ονόματά τους βρίσκονται στη σχετική λίστα έχουν προς το παρόν αποφύγει κάποιο σχόλιο. Το ίδιο ισχύει και για τον ίδιο τον Πέτερ Τιλ.Η σχέση με την ΚάλλαςΕκτός από τον Σπαν, στη λίστα των ονομάτων συμπεριλαμβανόταν και η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας. Η εξειδικευμένη διαδικτυακή πύλη «euobserver» ανέφερε την Τετάρτη ότι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κάλλας δεν είναι μέλος της οργάνωσης του Τιλ και δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση στην Ιρλανδία τον Αύγουστο του 2026. Το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης «Axios» είχε ήδη αναφερθεί το 2025 στη συμμετοχή της Κάλλας σε μια προηγούμενη συνάντηση «Διαλόγου».Πηγή: ZDF

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