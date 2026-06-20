Οι επιστήμονες, που ασχολούνται με το ζήτημα της ακτινοβολίας στη ζωή μας, υποστηρίζουν ότι αρκετοί από εμάς πανικοβαλλόμαστε για πράγματα που δεν θα έπρεπε. Από την άλλη πλευρά, υιοθετούμε μία πιο χαλαρή στάση απέναντι σε ζητήματα που θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Η ακτινοβολία υπάρχει πλέον παντού στη ζωή μας και, με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να είμαστε σωστά ενημερωμένοι για ένα ζήτημα, για το οποίο έχουν αναπτυχθεί πολλοί μύθοι.

Καλεσμένος στο στούντιο είναι ο δημοσιογράφος - ραδιοφωνικός παραγωγός Παναγιώτης Χατζηδάκης, ο οποίος μιλάει για όσα τον απασχολούν, αναφορικά με το θέμα της ακτινοβολίας στη ζωή και την καθημερινότητά του.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τον ήλιο και τις επιπτώσεις που έχει στα μάτια μας και μαθαίνουμε όλα τα νεότερα για την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.