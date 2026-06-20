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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικών οχημάτων - Δεν απειλείται οικισμός

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πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο σε αγροτοδασική περιοχή στην Παλαιά Κρωβύλη του δήμου Μαρώνειας – Σαπών στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής οι φλόγες δεν φαίνεται να απειλούν κάποιον οικισμό.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Ροδόπη Πυροσβεστική
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