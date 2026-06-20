Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) το ενδεχόμενο μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση στην Κούβα να εξελιχθεί με τρόπο ανάλογο με την ταχεία σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή «The Axios Show», ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από τον Μαρκ Καπούτο του Axios αν μια επιχείρηση στην Κούβα θα μπορούσε να θυμίζει την αποστολή στη Βενεζουέλα. «Πιθανώς. Είναι πιθανό», απάντησε.

Η τοποθέτηση Τραμπ εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθειά του να προβάλει την αμερικανική στρατιωτική ισχύ στο δυτικό ημισφαίριο, κατά τη δεύτερη θητεία του που χαρακτηρίζεται από πιο επιθετική ρητορική, ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατικές φιλοδοξίες.

Ο ίδιος συνέκρινε την περίπτωση της Κούβας και της Βενεζουέλας με τη σύγκρουση στο Ιράν, αναγνωρίζοντας ότι η επιχείρηση εκεί είναι πιο σύνθετη, τόσο λόγω απόστασης όσο και λόγω στρατιωτικής ισχύος της Τεχεράνης.

«Αυτά τα μέρη είναι κοντά. Αν κοιτάξετε το Ιράν, είναι πολύ μακρύ ταξίδι. Έχω πετάξει προς εκείνη την περιοχή μερικές φορές, άσχετα με αυτό, αλλά πετάς 18 ώρες, πετάς για πολύ μεγάλο διάστημα. Η Βενεζουέλα είναι σχετικά κοντά και η Κούβα είναι δίπλα», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε και στη διαφορά των δύο χωρών από πλευράς πόρων. «Η Βενεζουέλα έχει πετρέλαιο. Η Κούβα δεν έχει. Η Κούβα έχει ωραία ακίνητη περιουσία και ωραία ακτογραμμή», σημείωσε.

Η σύγκριση με το Ιράν και τη Βενεζουέλα

Αναφερόμενος στην επιχείρηση στο Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι είναι «κατά κάποιον τρόπο πολύ μεγαλύτερη» και «πολύ ισχυρότερη από πλευράς οπλισμού» σε σχέση με τη Βενεζουέλα.

«Αλλά η Βενεζουέλα είναι ένα πολύ στρατιωτικοποιημένο κράτος. Έχουν πολλούς στρατιώτες», τόνισε, περιγράφοντας την επιχείρηση του Ιανουαρίου ως εξαιρετικά σύντομη.

«Μπήκαμε υπό λιγότερο από ιδανικές συνθήκες… Και κράτησε στην πραγματικότητα 48 λεπτά. Και πρόκειται για στρατό. Έχουν πολλούς στρατιώτες, πολλούς καλούς στρατιώτες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «φιλικής ανάληψης» της Κούβας, λέγοντας ότι προτιμά μια ειρηνική μετάβαση σε ένα ελεύθερο νησί. Ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει επεξεργαστεί στρατιωτικά σχέδια αντίδρασης σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος της Αβάνας, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Η Κούβα, τα drones και το Γκουαντάναμο

Ο κουβανικός στρατός, κάποτε υπολογίσιμη δύναμη στην περιοχή, έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά την απώλεια της σοβιετικής στήριξης τη δεκαετία του 1990. Μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του εξακολουθεί να βασίζεται σε οπλικά συστήματα, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα σοβιετικής εποχής.

Ωστόσο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Κούβα απέκτησε περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και έχει εξετάσει τη χρήση τους για επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, αμερικανικών πολεμικών πλοίων και πιθανώς του Κι Γουέστ στη Φλόριντα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενη επιχείρηση στην Κούβα, λέγοντας ότι το ζήτημα παραμένει «ευέλικτο».

Πρόσθεσε, πάντως, ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών, «εμπλέκεται πολύ» στον σχεδιασμό.



Πηγή: skai.gr

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