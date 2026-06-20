Αναστάτωση προκάλεσαν στην Κρήτη δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή της Γαύδου, με διαφορά μόλις λίγων λεπτών μεταξύ τους.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε με μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Γαύδου και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 13,4 χιλιόμετρα.

Έξι λεπτά αργότερα ακολούθησε ισχυρότερος σεισμός, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Και οι δύο σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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