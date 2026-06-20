Μουντιάλ 2026: Το Κουρασάο στα ρεκόρ Γκίνες

Η μικρή νησιωτική χώρα του Κουρασάο, απέκτησε μία θέση στα βιβλία των ρεκόρ Γκίνες, καθώς ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ζίλμπερτ Μαρτίνα, έλαβε το επίσημο πιστοποιητικό Guinness World Records, αφού αναγνωρίσθηκε ως η μικρότερη χώρα, από άποψη πληθυσμού, που έχει συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ.

Η πορεία της εθνικής Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026, άρχισε με μία πολύ «βαριά» ήττα με 7-1 από τη Γερμανία, όμως αυτό το αποτέλεσμα δεν αλλάζει το επίτευγμα των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι εκπροσωπούν τη μικρή χώρα, που αριθμεί μόλις 156.115 κατοίκους, ανήκει στο Βασίλειο της Ολλανδίας και βρίσκεται στην Καραϊβική.

Πηγή: skai.gr

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