Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού του 43χρονου ενοικιαστή ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, με την αγνοούμενη γυναίκα.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για ίχνη που έχουν εντοπιστεί σε σφουγγαρίστρα, αλλά και σε κηλίδα αίματος που φέρεται να βρέθηκε στο βαν του 43χρονου, στοιχείο που ενδέχεται να ρίξει περαιτέρω φως στην υπόθεση.

Υπό το βάρος των νέων ευρημάτων, το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον 43χρονο άνδρα από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν το τελευταίο πρόσωπο που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανακρινόταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, χωρίς ωστόσο να έχει ομολογήσει οτιδήποτε, επιμένοντας στις θέσεις του.

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει εξονυχιστικά και τα οχήματά του. Σε ένα από τα τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσε, ένα βαν, εντοπίστηκαν ενδείξεις αίματος με τη χρήση ειδικών μεθόδων ανίχνευσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί αρχικά για υπόθεση κατοχής δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με ακόμη ένα άτομο. Είχε εξαφανιστεί για αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί αργά το βράδυ από τις Αρχές. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, κρύφτηκε επειδή φοβήθηκε μετά από απειλές που, όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε από τον αδελφό της αγνοούμενης και πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Από την πλευρά της οικογένειας, ο αδελφός της 45χρονης έχει εκφράσει ανοιχτά τις υποψίες του για πιθανή εμπλοκή του 43χρονου στην εξαφάνισή της.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι αστυνομικές Αρχές αξιολογούν τα νέα στοιχεία και δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβάθμιση ή διεύρυνση των κατηγοριών που εξετάζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα πλέον κινείται προς την κατεύθυνση διερεύνησης σοβαρότερων ποινικών αδικημάτων.

Πηγή: skai.gr

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